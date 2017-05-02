На встрече министров в Москве обсуждался вопрос создания механизмов доверия

Но согласие главы МИД Азербайджана начать их внедрение мало что значит

Издание Tert.am публикует интервью с заместителем директора Института Кавказа Сергеем Минасяном относительно результатов недавней встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана. Политолог отметил, что ключевой темой обсуждений было внедрение механизмов доверия на линии соприкосновения. Однако, по его словам, в настоящее время говорить о возобновлении переговоров будет преждевременно.

- Официальные заявления, поступившие по результатам саммита со стороны Еревана и Москвы, были преподнесены азербайджанскими СМИ совершенно иным образом. Дело в том, что во время встречи особо была подчеркнута необходимость создания механизмов доверия на линии соприкосновения, продолжение процессов, начало которым было положено на встречах в Вене и Санкт-Петербурге. Известно, что Азербайджан, несмотря на свое предварительное согласие, быстро отрекся от своего решения. В настоящее время мы можем считать достоверной официальной информацией то, что на встрече был обсужден вопрос внедрения механизмов доверия, и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров дал на это свое согласие. Наряду с этим мы должны быть реалистами, понимая, что хотя глава МИД Азербайджана и согласился, но, к сожалению, это вовсе не означает, что в ближайшее время это будет претворено в жизнь. Ведь Баку постоянно отрекается от своих обещаний.

- Конфликтующие стороны утверждают, что в настоящее время переговоры по Арцаху не ведутся, есть обсуждения вокруг возобновления переговоров. Принимая во внимание, что Азербайджан вновь согласился с идеей о внедрении механизмов доверия, можно ли считать данную встречу предвестником возобновления переговоров?

- Насколько мне известно, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время встреч Минской группы ОБСЕ будет сделана попытка вновь организовать встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств. Однако я не сказал бы, что мы можем говорить о реальных переговорах, поскольку на данный момент основной целью армянской стороны и сопредседателей является создать благоприятные или способствующие условия для начала переговоров. Одним из таких условий является также внедрение механизмов доверия на линии соприкосновения, дабы переговорный процесс перешел на уровень политических договоренностей.

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Деятельность России по урегулированию карабахского конфликта мирным путем является наиболее эффективной, сказал агентству Спутник-Азербайджан руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Развитие переговорного процесса по карабахской проблеме в любом формате однозначно заслуживает поддержки и одобрения, отметил политолог. По его словам, «когда диалог ведут дипломаты, то даже их самые горячие споры всегда лучше “обмена любезностями” между военными».