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В Номере // ПОЛИТИКА // Нагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?

Нагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?

О некоторых итогах встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении

Интерес к встрече в Москве министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна подспудно подогревался.

Баку выступал с категорическими обвинениями в адрес Еревана, подозревая партнера в нежелании восстановить переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта. Выглядело это несколько загадочным, так как накануне Мамедъяров заявлял, что «его встреча с российским и армянским коллегами в Москве станет продолжением конструктивных переговоров, прошедших в Санкт-Петербурге».

 

Напомним, что после апрельской войны, а затем и встреч в Вене и Санкт-Петербурге говорилось, будто «стороны договорились предпринять дополнительные усилия по мониторингу ситуации в районе линии соприкосновения, в том числе создать механизм расследования инцидентов, а также заявили о взаимопонимании по ряду вопросов урегулирования». Но позже выяснилось, что Баку не поставил подпись ни под венским, ни под санкт-петербургским соглашениями. А раз так, то о каком «конструктивизме» переговоров ведет речь глава МИД Азербайджана? Напрашиваются два вывода. Первый: Баку фальсифицирует события. Второй: под санкт-петербургским переговорным процессом имеется в виду нечто иное, не зафиксированное на бумаге, но существующее на уровне устных договоренностей. В свою очередь Лавров, говоря о перспективах урегулирования конфликта, заявлял, что «по многим спорным моментам благодаря усилиям посредников Азербайджану и Армении удалось существенно сблизить позиции», но «остается ряд моментов, по которым понимания достичь пока не удалось». Кроме того, отмечалось, что «между Баку и Ереваном сохраняются расхождения относительно последовательности шагов по разрешению конфликта». И тут не обошлось без интриги! Выступая на пресс-конференции по итогам 2016 года, глава российской дипломатии, обращая внимание на торможение внедрения механизма расследования инцидентов и отказ увеличить число наблюдателей в зоне конфликта, в качестве одного из препятствий назвал не позицию Азербайджана, а «отсутствие консенсуса внутри Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)».

Это объективно создает новую ситуацию во всем переговорном процессе. Наконец, вылетая в Москву на переговоры, Мамедъяров заявил, что, во-первых, инициатива встречи в Москве принадлежит Москве, во-вторых, Баку ждет готовности «вывода войск с оккупированных территорий вокруг Карабаха», в-третьих, как он специально подчеркнул, «встреча пройдет за закрытыми дверями, а это само по себе говорит о том, что ожидается что-то интересное». При этом он призвал всех ждать по итогам переговоров официального заявления. Однако такого заявления не последовало.

Из этого следует, что на официальном уровне конфликтующие стороны не зафиксировали положительных подвижек в переговорах, все остались при своих интересах. Продолжает действовать формула Вены и Санкт-Петербурга, предусматривающая в первую очередь создание механизма расследования инцидентов и увеличение числа наблюдателей ОБСЕ. Главное в том, что дипломаты стремятся распутать «карабахский клубок», ведут переговоры. Что делать, уже этому можно порадоваться — лишь бы поменьше стреляли.

Станислав ТАРАСОВ,

ИА РЕГНУМ

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Последнее обновление ( 02.05.17 11:25 )

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