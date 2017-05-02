Герберт Зальбер: “Выборы были хорошо организованы и более или менее отражают волю избирателей”

Представитель Евросоюза на Южном Кавказе в рамках своего недавнего регионального визита впервые посетил приграничные районы Армении, встретился там с местными жителями. По этому и ряду других вопросов Герберт Зальбер дал эксклюзивное интервью радио «Азатутюн».

По словам Зальбера, цель его посещения приграничных районов Армении заключалась в том, чтобы увидеть, как там живут люди, находясь под прицелом с противоположной стороны. «Я хотел все это увидеть собственными глазами. Я очень благодарен, что имел возможность получить информацию о положении от представителей Красного Креста. У меня также была возможность встретиться там с молодежью, а также с пожилыми людьми, с которыми я встретился на площади одного из сел. Это действительно был очень интересный визит», - отметил представитель ЕС. Делясь своими впечатлениями о встречах, Зальбер отметил, что люди в приграничных районах находятся под сильным давлением. «Они в таком положении, что многие решают покинуть эти районы… Я был приятно удивлен тем, что люди говорили, что устали от такой ситуации и что они хотят мира, ситуации, при которой они бы имели возможность нормально общаться с другой стороной, как это было несколько десятилетий назад. Они хотят, чтобы этому разделению был положен конец. Я был весьма удивлен беседами с пожилыми людьми, которые говорили очень откровенно о том, что хотели бы, чтобы все это закончилось, чтобы был мир, выражая надежду на то, что ответственные политики смогут достичь мира», - отметил представитель Евросоюза на Южном Кавказе. По словам Зальбера, молодые люди, с которыми он встречался в приграничных селах Армении, говорили, что хотели бы остаться в родных местах. «Тем не менее нужно признать, что многие люди покидают эти районы», - добавил он. На вопрос, намеревается ли он также посетить Карабах, Зальбер ответил, что он обсуждал этот вопрос: «У меня есть такое намерение, но нужно понимание со всех сторон, что это правильный шаг. Я работаю в этом направлении». В ходе своего нынешнего регионального визита представитель ЕС встречался как с президентом Армении, так и с президентом Азербайджана. Касаясь нынешнего состояния переговорного процесса по карабахскому урегулированию, представитель ЕС отметил, что, несмотря на наблюдающуюся в последнее время стагнацию в дипломатических усилиях, надеется на положительные изменения. На вопрос, готовы ли президенты, по его мнению, возобновить переговоры, Зальбер ответил так: «Естественно, на данном этапе они вряд ли сказали бы мне о своих намерениях, поскольку я не принимаю непосредственного участия в переговорах. Но, несомненно, у обеих сторон есть воля решить проблему мирным путем. Утверждать противоположное я не могу». В интервью представитель Евросоюза на Южном Кавказе также говорил о недавних парламентских выборах в Армении, которые оценил в целом положительно. «При сравнении отчетов международных наблюдателей после выборов было бы справедливо сказать, что это был шаг вперед. Никто не говорит, что эти выборы были совершенны. Даже лидеры этой страны так не говорят. Они признают, что есть проблемы, которые должны быть исправлены в будущем. Но когда мы сравниваем эти выборы с тем, что было в прошлом, а также с выборами в других странах региона, то справедливо сказать, что эти выборы были хорошо организованы, что они более или менее отражают волю народа», - отметил Герберт Зальбер.