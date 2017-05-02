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В Номере // ПОЛИТИКА // Из Вены с любовью и заслуженной наградой!

Из Вены с любовью и заслуженной наградой!

Беспрецедентный, в принципе, случай! Впервые мэрия австрийской столицы удостоила своей почетной медали нашего соотечественника. Заслуженным по праву дебютантом в деле укрепления и развития армяно-австрийских связей стал Роберт Мирзоян. На протяжении десятилетий он практически и на сугубо волонтерских началах являлся неофициальным советником отдела культуры мэрии Вены, содействуя при этом реализации полтора десятка различных совместных гуманитарных программ.

Редакция «НВ» искренне поздравляет Роберта Мирзояна с заслуженной наградой и предлагает читателям совершить небольшой биографический экскурс по пройденному жизненному пути уважаемого медаленосца.

 

Лауреатом госпремии Армении дипломированный электроинженер, долгие годы проработавший в известном «закрытом» ВНИИК-е над ракетными программами, стал за вполне цивильное и творческое ноу-хау – установку цветомузыки на фонтанах главной площади армянской столицы. Весьма скоро живописная «визитка» Еревана была растиражирована в Батуми и Сочи, в Харькове и Кривом Роге. Да мало ли…

Но главное хобби Мирзояна – любовь к классической музыке – получило более полновесное воплощение в начале 90-х, когда главный дирижер и худрук Армянского филармонического оркестра Лорис Чкнаворян пригласил его стать директором коллектива. «Вместе с маэстро Чкнаворяном реализовали немало его прекрасных идей, - говорит он. – Это и паломничество с оркестром в Гюмри, организация там Академии искусств, открытие Венского фестиваля». На фестивале и довелось Роберту Мирзояну познакомиться с начальником отдела культуры Вены доктором Берхардом Деншером и его супругой – известной журналисткой Барбарой Деншер. В дальнейшем знакомство с супружеской четой переросло в весьма продуктивное сотрудничество и теплую дружбу. Барбара Деншер опубликовала множество статей, подготовила немало радиопередач об Армении, ее истории и сегодняшнем дне. Ее книга «Под сенью Арарата» дважды переиздавалась в Вене. «Каждый раз при посещении Армении Роберт (Мирзоян – прим. «НВ»), - пишет она, - помогает мне при подготовке интервью, согласовании деловых встреч и в организации экскурсий». Кстати, по словам Мирзояна, лингвист-литературовед, автор ряда ценных научных трудов в прошлом году попросила друзей и коллег не делать ей подарков на свой юбилей, а «помочь» деньгами. Все же собранные несколько тысяч евро юбилярша направила в Гюмри. Точно так же поступил и ее супруг – Берхард. «На эти деньги они основали в Гюмри типографию и издательство. И все это помимо тех гуманитарных программ, которые реализовывал отдел культуры мэрии австрийской столицы совместно с ЮНИСЕФ», - подчеркивает Мирзоян. При этом о своей роли в целевой переадресации «венской помощи» именно во второй город страны скромно умалчивает. Но инициатива и волонтерские начинания «всегда несколько строгого интеллигента, с ухоженной маленькой белой бородкой, в очках с позолоченной оправой», как охарактерезовала его в своей книге Барбара Деншер, были не только замечены, но и по достоинству оценены.

Валерий ГАСПАРЯН

Последнее обновление ( 02.05.17 11:25 )

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