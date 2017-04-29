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В Номере // ПОЛИТИКА // Московский визит министра обороны

Московский визит министра обороны

Взаимодействие армянских и российских оборонных заводов следует расширять

Делегация Министерства обороны во главе с министром Вигеном Саркисяном принимает участие в 6-й московской международной конференции по безопасности.

На повестке конференции - глобальные и региональные вызовы, в частности, борьба с международным терроризмом, рост напряженности на Корейском полуострове. На отдельных площадках обсуждаются рост экстремизма на Ближнем Востоке, проблемы информационной безопасности. Как сообщила пресс-служба Минобороны, «на полях» форума Виген Саркисян провел ряд двусторонних встреч. В частности, состоялись переговоры с иранским коллегой Хосейном Дехданом. Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, затронули процесс урегулирования карабахского конфликта. При этом собеседники констатировали, что нет альтернативы мирному урегулированию застарелого вопроса. Также Виген Cаркисян провел встречу с сербским министром Зораном Джорджевичем. Были обсуждены возможности развития отношений в военно-технической, научно-исследовательской, военно-медицинской и других сферах. В качестве успешного примера сотрудничества была отмечена миротворческая деятельность. Кроме того, Виген Саркисян выступил на форуме с речью. Вчера вечером в посольстве Армении министр встретился с представителями армянской общественности Москвы, в том числе – с обучающимися в российских вузах студентами.

В рамках визита министр принял участие в работе Российско-армянской военно-промышленной конференции. По его словам, необходимо изучить возможность включения соответствующих армянских предприятий напрямую или по кооперации в процесс выполнения государственного оборонного заказа России. А для этого соответствующим армянским предприятиям было бы целесообразно получить возможность работать с банками России. Ведь, несмотря на достаточно высокий уровень военно-технического сотрудничества двух стран, между Москвой и Ереваном остается ряд нерешенных вопросов, замедляющих дальнейшее развитие этих связей. «У армянских организаций, выполняющих заказы российских предприятий, часто отсутствует возможность обслуживания в банках России — в частности, получения кредитов и гарантий. Учитывая, что некоторые армянские предприятия экспортируют большую часть выпускаемой продукции в Россию, целесообразно предусмотреть такую возможность», — заявил, в частности, глава оборонного ведомства.

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