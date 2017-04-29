Правительство

Нынче не время для “излишеств”

Государственные органы должны потуже затянуть «пояса» - эта идея правительства не нова. На сей раз внимание проблеме вновь уделил глава кабмина Карен Карапетян – он призывал сократить число машин и прочие «излишества».

Напомнив, что в мае предстоит обсудить выполнение программы правительства за полгода, премьер попросил руководителей ведомств держать в центре внимания расходы на аппарат и снова проверить, не дублируют ли госорганы друг друга. «У нас немало таких случаев. Это всё следует устранить. Расходы, машины, излишества… Может, «излишества» не совсем правильное слово, но мы должны изучить всё до мелочей», - подчеркнул Карапетян.

“Закрыл” кредит раньше срока – плати штраф?!

В аппарат кабмина поступают жалобы на штрафы за… досрочное погашение кредитов.

Это констатировал премьер-министр Карен Карапетян, заявивший, что подобный механизм становится своего рода бременем для соотечественников и даже для хозсубъектов. «Г-н Джавадян, что думаете, есть ли у нас здесь поле для деятельности? Можно ли освободить добросовестных заёмщиков от штрафов?» - спросил он, обращаясь к председателю Центробанка Артуру Джавадяну.

В ответ на что глава ЦБ РА заметил - штрафы за досрочное погашение взимаются повсеместно в мире в качестве компенсации за недополучаемые банками процентные доходы. «Но мы уже составили такой законопроект в пользу потребителей по ипотечным кредитам. Он поступил в парламент, в двух чтениях его приняли, в последнем - пока нет, поскольку заседания НС не проводились», - отметил Джавадян.

В Джермуке “отреставрируют” подъезды, крыши, асфальт и сквер

На проект ремонта улиц и зданий в курортном Джермуке выделено 40 млн драмов.

Министр территориального управления и развития Давид Локян сказал, что эта сумма уйдет на реализацию проектных работ на ремонт подъездов и крыш 24 зданий. На эти средства будут также отремонтированы дорожные коллекторы, приведены в надлежащий вид асфальтовое покрытие и городской сквер.

Стартует процесс благоустройства областных городов с декабря нынешнего года. И осуществить его удастся благодаря кредиту Азиатского банка развития в размере $50 млн. В числе пяти «пионеров» - Ванадзор, Аштарак, а также курортные Джермук, Цахкадзор и Дилижан.

“Притеснять” налогами не будут, но и пускать дело на самотек тоже не станут

Комитет госдоходов проводил налоговые проверки как на столичных ярмарках, так и на ярмарках республики, но никого не штрафовал, заявил глава КГДХ Вардан Арутюнян.

Отвечая на вопрос премьер-министра Карена Карапетяна касательно ситуации по поводу недовольства ярмарочников действиями налоговиков, он сказал, что проверки носили упреждающий характер.

Ещё с ноября налоговая напоминает бизнесу о необходимости соблюдать документооборот. «Малый и средний бизнес понимает, что строгость в основном относится не к нему, а к крупному бизнесу», - заверил Арутюнян. «Наша идея такова: нагрузку на малый и средний бизнес увеличивать действительно нельзя, а вот его учёт должен быть строже», - заметил в свою очередь глава правительства.

Что ж, кажется, сей факт мало волнует представителей торгточек. Ведь последние требуют исключить повышенное к ним внимание. Но как в таком случае устрожить учет этой сферы торговли – вот в чем вопрос.

Были инспекциями, стали “органами”

Инспекцию здравоохранения при Минздраве переименуют в инспекционный орган.

Изменение проведут в соответствии с изменениями в законе «Об инспекционных органах», принятыми в декабре 2014 года. Согласно последним, инспекционные органы при госорганах республики должны быть созданы в течение трех лет, до декабря 2017 года.

Кроме того, кабмин объединит воедино два ведомства по контролю недр и экологии. Государственная экологическая инспекция Минэкологии и Государственная инспекция по недрам Минэнерго трансформируют в Инспекционный орган экологии и недр в составе Минэкологии. Реформа проводится как часть кампании по сокращению госаппарата.

Сотня семей получит кров уже до конца 2017-го

В нынешнем году отечественный кабмин решит жилищные проблемы 100 семей зоны бедствия.

С этой целью правительство утвердило мероприятия государственного содействия по жилищному обеспечению семей, чьи дома были разрушены во время Спитакского землетрясения 1988 года.

Осуществляемая при господдержке программа социальной направленности стартовала в 2008 году. Бенефициарами программы в течение 2008-2016 годов признана 5381 семья. Из них решены жилищные проблемы 4728 семей. Из остающихся без достойного жилья 653 семей 100 семей должны быть обеспечены таковым уже до конца 2017-го года. Остается надеяться, что все сложится. И что и оставшееся число гюмрийцев и спитакцев обретет собственный благоустроенный кров над головой по возможности скоро.

Пресной воды не каждому дано будет “напиться”

Бурение скважин подземной пресной воды освободят от лицензии – таково постановление правительства.

Дело в том, что ранее этот вид деятельности требовал лицензии, которая по факту не выдавалась (для этого к закону не были приложены нужные подзаконные акты). Теперь же такого рода деятельность будет заменена уведомлением. Что вовсе не значит, что бурить и откачивать пресную воду из недр будет кто ни попадя - на каждую скважину надо будет по-прежнему получать разрешение Минохраны природы (с учётом, на какую глубину компания хочет бурить и хватает ли в данной местности подземной воды).

Новый Трудовой кодекс “родится” через 9 месяцев

Трудовой кодекс Армении нужно серьёзно реформировать, полагает премьер-министр Карен Карапетян.

По его словам, необходимость в реформах исходит из стремления улучшить условия труда и общие права работающих граждан. В связи с чем глава кабмина поручил министру труда и соцвопросов Артему Асатряну в девятимесячный срок представить новую редакцию Трудового кодекса. «Нужно ускорить принятие уже разработанных проектов», - добавил глава исполнительной власти.