Конституционный суд отклонил иск блока “Конгресс - НПА”

Вчера Конституционный суд отклонил иск оппозиционного избирательного блока «Конгресс - НПА» относительно признания недействительными итогов состоявшихся 2 апреля парламентских выборов.

Решение суда зачитал глава КС Гагик Арутюнян. «Конституционный суд оставляет неизменным решение ЦИК РА относительно результатов парламентских выборов 2 апреля. Решение окончательное и вступает в силу с момента оглашения», – заявил Гагик Арутюнян. Как указывается в решении, суд констатирует, что истец не представил доказательной базы, которая может поставить под сомнение результаты выборов.

Напомним, что блок «Конгресс - НПА» требовал признания недействительным решение Центральной избирательной комиссии по результатам выборов, в частности, пытаясь доказать, что «по всей стране действовала единая система запугивания избирателей, создания атмосферы страха и злоупотребления административным ресурсом в пользу правящей партии». Ответчиком в суде выступал Центризбирком. Глава ЦИК Тигран Мукучян уже после оглашения вердикта суда отметил, что на протяжении трех дней при рассмотрении иска спланированно, повсеместно, массово озвучивалось множество тезисов абстрактного характера, суждения, лишенные правового обоснования. «Хоть бы в суде говорили фактами, а не делали политических заявлений без соответствующего фактического обоснования. Если представляются заявления без фактов, имеющих доказательную значимость, значит, мы имеем дело с голословными утверждениями», – сказал глава ЦИК.

Рассмотрение иска в суде началось 25 апреля и проходило в напряженной обстановке. Адвокат Тигран Егорян, защищающий интересы блока «Конгресс - НПА», представил в Конституционном суде ряд методов воздействия на избирателя, которыми, по утверждениям истца, руководствовались политические силы в ходе агитационной кампании. Адвокат отметил, что собранные материалы основаны на публикациях в СМИ, заявлениях представителей наблюдательских миссий, представителей блока и его доверенных лиц.

По словам адвоката, способами оказания влияния на избирателя стали: взятка или обещание дачи взятки, в том числе предоставление бесплатного транспорта с постером блока «Царукян», на котором рекламируется кандидат в депутаты от данной политической силы Аргам Абрамян; постройка игровой площадки в Армавире при поддержке кандидата от РПА Наапета Геворгяна, в Арташате – раздача дров жителям от имени РПА; в Иджеване – раздача чехлов для мобильных телефонов, организованная штабом РПА; в Горисе – обещания о даче избирательных взяток партией «Армянское возрождение» и т.д. По его словам, согласно различным публикациям, блок «Царукян», партия «Армянское возрождение», партия АРФ Дашнакцутюн и блок «Оганян – Раффи – Осканян» (ОРО) предлагали избирательные взятки, а РПА раздавала получившим взятки избирателям символику партии.

Сторона истца представила также два ходатайства. Одно из них - предложение сформировать специальную комиссию по сбору и исследованию избирательных правонарушений. Второе ходатайство - сформировать комиссию для изучения записей с 1500 камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках.

Конституционный суд отклонил оба ходатайства. Согласно обоснованию, КС не может взять на себя осуществление функций свыше 34 тыс. субъектов права со стороны участвующих в избирательном процессе политических сил, а также правоохранительных и судебных органов, а также мониторинг задним числом и оценку видеозаписей с избирательных участков продолжительностью более 40 тыс. часов. Конституционный суд считает, что на этапе судопроизводства по делу было возможно изучить представленный материал в полном объеме, необходимости в том, чтобы добыть новые доказательства, не возникло.

К жалобе блока «Конгресс - НПА» была приложена также скандальная аудиозапись телефонных разговоров с директорами школ и детских садов, составлявших списки избирателей для РПА, опубликованная «Объединением информированных граждан». В ходе слушаний глава ЦИК Тигран Мукучян отказывался комментировать вопросы истца по поводу этой записи, сформулированные в сослагательном наклонении. «Если директор или преподаватель не состоит в дружеских или родственных связях с родителем ученика и агитирует его за Республиканскую партию, можно ли считать, что в этот момент он осуществляет свои полномочия?..» - спросил представитель блока «Конгресс - НПА» Левон Зурабян. Мукучян прервал его вопрос следующей репликой: «В суде не дают ответы на вопросы, сформулированные с помощью «если». Зурабян пояснил, что с помощью этих вопросов он пытается выяснить позицию председателя ЦИК, на что Мукучян ответил так: «Я могу представить свою позицию относительно доказательств и иска, а не по «если»». Далее Зурабян поинтересовался у председателя ЦИК: «Если опубликованная на сайте «Hayastan24» аудиозапись, которая предположительно имеет отношение к предвыборному собранию сотрудников «SAS Group», окажется правдивой, что вы будете делать? И можно ли считать, что она оказала серьезное влияние на результаты парламентских выборов». «Вы сейчас взяли за основу только одну аудиозапись, приводите в пример предположения из СМИ, что на собрании находилось около 200-400 человек, и хотите получить ответ. Так не бывает», – ответил Т.Мукучян.

Подобные постановки вопросов и отсутствие при этом доказательной базы дало возможность главе ЦИК заявить в суде, что иск блока «Конгресс - НПА» основан «на произвольных комментариях». «Представленные в иске суждения носят крайне субъективный характер, основаны исключительно на произвольных комментариях заявителя, суждениях, не имеющих никакой связи с реальностью, а документы, представленные в качестве доказательства, не имеют приоритетного значения и являются пересказом сказанного другими лицами», - заявил Т.Мукучян.

В ходе слушаний, детально остановившись на всех пунктах иска, он отметил, что заявление блока «Конгресс - НПА» «состоит из 38 страниц, из которых лишь 25 в содержательном плане относятся к делу». По словам Т.Мукучяна, в остальной части заявления “АНК - НПА” процитированы Конституция и различные законы РА, решения, не имеющие отношения к данному обращению, вердикты Евросуда, имеются повторы некоторых отрывков, а 95% приложений к данному обращению сложно назвать документами вообще, налицо множество субъективных комментариев и т.д. Более того, подчеркнул Т.Мукучян, представленное заявление лишено правовой аргументации, не имеет доказательной базы, не содержит четких ссылок на положения Избирательного кодекса РА. «Одно только это уже дает основание утверждать, что имеем дело с абсолютно необоснованным заявлением», – сказал глава ЦИК РА, обратившись к суду с предложением отклонить явно необоснованный иск “АНК - НПА” с обжалованием итогов парламентских выборов, поскольку результаты голосования соответствуют действительности и нет никаких обстоятельств, которые могли повлиять на общие итоги.

Суд в итоге вынес решение в пользу стороны ответчика. Представители блока «Конгресс - НПА» не присутствовали во время оглашения вердикта, а зампред АНК Левон Зурабян после своего заключительного выступления вообще покинул зал заседаний. Глава ЦИК Тигран Мукучян после оглашения вердикта заявил журналистам: «Впервые в истории Республики Армения Конституционный суд рассматривал иск, лишенный правового обоснования и доказательной базы».

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