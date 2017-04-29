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В Номере // ПОЛИТИКА // В скором времени ожидается подписание коалиционного соглашения между РПА и АРФД

В скором времени ожидается подписание коалиционного соглашения между РПА и АРФД

Республиканская партия Армении (РПА) и АРФ Дашнакцутюн в обозримом будущем подпишут новое коалиционное соглашение, сообщил пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов в четверг после заседания исполнительного органа РПА.

По его словам, с представителями АРФД достигнуты договоренности по общим вопросам. «Переговоры уже находятся на стадии завершения, почти завершены», - отметил Шармазанов, не конкретизируя сроки подписания и не вдаваясь в детали нового меморандума.

Отвечая на вопрос о том, сколько министерских портфелей получит АРФ Дашнакцутюн согласно новому коалиционному меморандуму, Шармазанов подчеркнул, что для них главное – не количественное распределение портфелей, а содержательное соглашение в связи с развитием государства, созвучность идеологических и программных целей обеих партий.

Интересно, что министр охраны природы Арцвик Минасян, комментируя на днях в беседе с журналистами возможность подписания нового коалиционного соглашения, отметил, что это произойдет до заседания нового парламента. А по поводу министерских портфелей сказал, что как в предыдущем соглашении, так, скорее всего, и в новом за РПА и АРФД не будет закреплено конкретных министерских портфелей, губернаторских должностей либо квот. “Объединением потенциала двух политических сил мы должны получить новую мощную единицу, которая сможет продвигать реформы, а не ставить отдельные внутренние разделения, поскольку вне зависимости от количества портфелей мы несем ответственность за всю проводимую политику”, - сказал Минасян.

Напомним, что согласно окончательным результатам выборов, РПА обеспечила стабильное большинство в новом Национальном собрании, получив 58 мандатов или 55,2% от общего числа мест, в том числе три мандата нацменьшинств – езидской, ассирийской и курдской, блок “Царукян” - 31 (в том числе мандат русской общины), блок “Елк” - 9, партия Дашнакцутюн - 7 мандатов. Как стало известно вчера, первое заседание нового парламента состоится 18 мая.

 

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