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В Номере // ПОЛИТИКА // Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Педро Аграмунту

Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Педро Аграмунту

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту. Как заявили в пятницу представители бюро, отныне спикеру «не разрешается совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя».

По словам представителей бюро, Аграмунт «утратил доверие» коллег. Вместе с тем они уточнили, что спикер не подавал обещанного ранее заявления об отставке. «Он не пришел на заседание, которое проходит под председательством заместителя председателя ассамблеи Роджера Гейла», - сообщили в штаб-квартире ПАСЕ. Известно также, что Педро Аграмунту не разрешили проводить заседание, на которое прибыл король Испании Филипп VI. Ранее сообщалось, что бюро ПАСЕ приступило к работе над поправками об импичменте главы ассамблеи, поскольку в ПАСЕ нет процедуры отзыва президента с должности и регламентный комитет должен разработать эту процедуру. Согласно сообщениям СМИ, новым временным президентом ПАСЕ может стать венгерский парламентарий Жолт Немет из группы «Европейской народной партии». Возможным преемником Аграмунта называют представителя Германии Акселя Фишера.

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