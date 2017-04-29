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В Номере // ПОЛИТИКА // Дональд Трамп: 100 дней в Белом доме

Дональд Трамп: 100 дней в Белом доме

“До того, как Дональд Трамп победил в ноябре на выборах, нас предостерегали: он - российская пешка, он фашист, он перевернет вверх тормашками протоколы и традиции, без которых невозможно управление государством”, - пишет в Bloomberg View.

 

Но сейчас, когда заканчиваются первые 100 дней президентства Трампа, стало очевидно: Трамп “не “сибирский кандидат” и не вернувшийся двойник Муссолини”. Он сейчас проводит гораздо более жесткий курс в отношении России, чем в период своей избирательной кампании или первые недели президентства. “Перезагрузка” не состоялась.

Можно утверждать, что гораздо любезнее Трамп ведет себя с Китаем - традиционным соперником России в Азии. Он нашел общий язык с Пекином и по торгово-экономическим, и по политическим вопросам. А вот с Россией Трамп сейчас обращается ровно так, как обещал обращаться с Китаем. Белый дом поддержал вступление Черногории в НАТО, отказал компании Exxon-Mobil, которая просила сделать для нее исключение в антироссийских санкциях. Ракетный удар США по сирийской авиабазе - “удар по единственному настоящему “клиенту” России на Ближнем Востоке - застал Москву врасплох и еще более испортил отношения, “перезагрузки” которых Кремль ожидал от Трампа”, пишет издание. И Москва, и Вашингтон утверждают, что российско-американские отношения испортились, как никогда в истории. “На прошлой неделе российские бомбардировщики входили в воздушное пространство Аляски, испытывая решимость Трампа. Один из самых видных американских генералов намекнул, что Россия вооружает “Талибан” в Афганистане”, - отмечает автор. Таков длинный список аргументов против версии, будто Трамп - российский агент. Более того, одной из заслуг Дональда Трампа за первые 100 дней его президентства Белый дом считает «изоляцию России в ООН». Это приписывается к дипломатическим достижениям американского лидера, следует из сообщения пресс-службы его администрации. Что касается внутренней политики, то суды сделали Трампу выговор в отношении его запрета на въезд граждан ряда мусульманских стран в США. Первая попытка отменить медицинскую страховку, введенную Обамой, провалилась. Трампу пришлось отложить также планы строительства стены на мексиканской границе.

 

А в Москве все еще надеются...

«Попытки выставить Россию в негативном свете плюс та информационная война, которая была развязана против нас, — все это, конечно, в определенной мере связывает руки новому президенту. В этом я вижу причину того, что шаги президента США в сторону налаживания нашего сотрудничества оказываются более осторожными, чем мы ожидали», — заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мощное русофобское лобби предпринимает все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы не допустить сближения с Россией, потепления отношений. Они видят в этом угрозу для себя, пускаются во все тяжкие, обвиняя Россию в кибератаках, вмешательстве в выборы и во многом другом, им важно, чтобы в информационном поле удерживалось негативное отношение к России», — заявила Матвиенко. Вместе с тем, по её словам, в России понимают, что для налаживания российско-американских отношений необходимо «время и выдержка». «Но у нас крепкие нервы, достаточно выдержки, и, главное, мы понимаем, что требуется время и спокойный диалог», — подчеркнула спикер верхней палаты.

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