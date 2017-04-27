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В Номере // ПОЛИТИКА // Трамп пошел по стопам Буша и Обамы

Трамп пошел по стопам Буша и Обамы

Белый дом прокомментировал заявление президента США, сделанное накануне 102-й годовщины геноцида армян в Османской империи.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге 24 апреля отметил, что послание Трампа соответствовало заявлениям предыдущих администраций.

«Если вы изучите лексику заявлений президентов Обамы и Буша, а также их предшественников, увидите, что президент Трамп был последователен в этом вопросе», – сказал Шон Спайсер в ответ на вопрос, почему Трамп не использовал термин геноцид применительно к событиям 1915 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 г., выступил с заявлением, в котором использовал выражение Мец Ехерн вместо формулировки геноцид армян.

«Сегодня мы вспоминаем одно из самых худших массовых варварств 20 века – всех, кто прошел через пекло страданий Мец Ехерна. Начиная с 1915 г., в последние годы существования Османской империи, 1,5 млн армян стали жертвами депортации, погромов и маршей смерти. Я присоединяюсь к армянской общине Америки и армянам во всем мире, скорбя по безвинным жертвам и разделяя горе перенесенных многочисленных страданий. Размышляя об этом мрачном эпизоде человеческой истории, мы воздаем также должное не падающему духом армянскому народу. Многие начали новую жизнь в Соединенных Штатах и внесли неизгладимый вклад в развитие нашей страны, сохраняя в своих сердцах живую память об исторической родине, где их предки создали одну из самых мощных древнейших цивилизаций в мире. Мы должны помнить варварства с целью не допустить их повтора. Мы приветствуем прикладываемые армянами и турками усилия по признанию и принятию фактов скорбного прошлого – как сверхважный шаг по подготовке основ для более справедливого и толерантного будущего», – звучало в заявлении Трампа.

…Выражение “Мец Егерн” (Великая резня), напомним, было заимствовано из армянского предшественником Трампа - Бараком Обамой, который вопреки своему предвыборному обещанию, войдя в Белый дом, занялся поисками синонимов к термину геноцид. Армянские слова в апрельской прокламации президента США мало кто из американцев понял. Но Обама, похоже, и не старался довести свою мысль до всех граждан страны. Он всего-то хотел посредством включения в свой текст этих слов сгладить неизбежную реакцию армянских избирателей, которые были убеждены, что уж на сей раз новый лидер страны их не подведет - сдержит слово. Ведь Обама был таким убедительным, заявляя: «Будучи сенатором, я решительно поддерживаю принятие резолюции о геноциде армян, а как президент я признаю геноцид. …Америка заслуживает лидера, который правдиво говорит о геноциде армян и решительно реагирует на все геноциды. Я намерен быть именно таким президентом»...

Трамп по крайней мере ничего не обещал. И новая администрация, как видим, не скрывает, что президент страны даже не стал вникать в суть вопроса, он просто “отметился” по случаю 24 апреля, заимствовав немного у Буша, немного у Обамы… Цинично, но факт.

 

 

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