Скандал в ПАСЕ: глава Ассамблеи Педро Аграмунт обещал уйти в отставку

Стартовавшая 24 апреля весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы началась со скандала, который, по всей вероятности, завершится отставкой председателя ПАСЕ, большого друга Азербайджана Педро Аграмунта. Одновременно стало известно, что ПАСЕ начинает расследование по делу о подкупе европейских парламентариев Азербайджаном, известному как «Икорная дипломатия».

Во время заседания ПАСЕ в понедельник 24 апреля депутаты сразу нескольких фракций, по сути, нарушая процедуры ПАСЕ, просто заблокировали заседание – друг за другом брали слово и призывали Аграмунта уйти, причем это произошло спонтанно, без предварительной договоренности. «Но на самом деле на момент начала слушаний все уже было решено. Президент ПАСЕ сообщил узкому кругу руководителей ассамблеи, как и когда он подаст заявление об отставке», – сообщает сайт «Европейская правда».

Казалось, на это нет шансов: в ПАСЕ отсутствуют механизмы отзыва председательствующего, отмечает издание, напоминая, что Педро Аграмунт еще с прошлого года получил имидж «плохого парня», хотя история его становления как депутата с сомнительной репутацией значительно более давняя. В частности, он был главным фигурантом расследований о политической коррупции в ассамблее, а в скандале об «Икорной дипломатии» Азербайджана оказалось замазано немало других депутатов, вследствие чего долгое время разговоры об этой проблеме ограничивались кулуарами. Был небольшой шанс помешать его переизбранию в январе, пишет издание, но ассамблея не захотела идти вопреки традициям и оставила Аграмунта своим руководителем на второй год подряд. Подчеркивается, что с января, когда президент ПАСЕ продлил свой мандат, он почувствовал полную безнаказанность.

«Однако на этой неделе произошло невозможное, украинская делегация добилась отставки президента ПАСЕ Педро Аграмунта», - пишет издание. Поводом для очередного скандала послужил тот факт, что в марте этого года Педро Аграмунт без согласования с ПАСЕ вместе с делегацией российских парламентариев во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым посетил Сирию, где провел встречи с Башаром Асадом. Выступая на открытии сессии ПАСЕ, Аграмунт назвал ошибкой свою поездку в Сирию.

«Должен сказать следующее: эта поездка была ошибкой, я признаю это, учитывая ее последствия. Я приношу извинения за эту ошибку», – сказал глава ПАСЕ. «Это ошибка заключалась в том, что я недооценил реакцию на это посещение в рядах ассамблеи. С самого начала своего мандата я провел 50 поездок, и в результате ни одной из них не возникло таких проблем», – сказал Аграмунт. Он подчеркнул, что «признает обоснованными эти выступления», и извинился за ошибки, обвинив российские СМИ в использовании его поездки в своих целях. Однако это не удовлетворило членов ПАСЕ, которые потребовали провести специальное заседание, где бы Аграмунт отчитался о своих действиях. Эти заявления звучали настолько агрессивно, что Аграмунт объявил 10-минутный перерыв, после которого в кресло председательствующего уже не вернулся.

Корреспондент сайта «Европейская правда» выяснил детали договоренности, при которой Педро Аграмунт согласился покинуть пост, написав заявление об отставке «по собственному желанию». Аграмунт останется на посту президента ПАСЕ до конца мая текущего года, чтобы «сохранить лицо перед собственным монархом» – королем Испании Филиппом VI, который в четверг 27 апреля должен выступить в пленарном зале с обращением к ассамблее. И для Аграмунта крайне важно, чтобы до конца текущей сессии, в том числе на выступлении короля, по договоренности с «Президентским комитетом» ПАСЕ он оставался на своем посту. Руководители политических групп пообещали выполнить это условие – в обмен на добровольную отставку сразу после этого.

«Итак, схема отставки будет такой: Аграмунт не будет даже появляться в сессионном зале ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, за исключением одного часа, когда он приведет короля в зал и будет слушать его с кресла в президиуме ассамблеи. Далее он проводит короля на родину, а после закрытия сессии придет на заседание Бюро, чтобы официально объявить об отставке», – отмечает «Европейская правда». Таким образом, письменное заявление о том, что Аграмунт слагает с себя полномочия президента, он принесет с собой на встречу президентского комитета и Бюро ПАСЕ, которая состоится 29 мая в Праге. А уже на следующем Бюро, в конце июня, ассамблея будет иметь возможность избрать нового президента.

«Представленные в ассамблее все политические силы солидарны, что наш старый «друг», председатель ПАСЕ Педро Аграмунт потерял доверие среди парламентариев», – сообщил член делегации Армении в ПАСЕ Самвел Фарманян, назвав ситуацию в ПАСЕ беспрецедентным политическим кризисом. По его словам, единственная возможность разрешить этот кризис - это отставка Аграмунта, и вероятно, это произойдет на этой сессии, до конца текущей недели. «Вместе с тем созревает очень важное решение: будет создана международная авторитетная независимая внешняя следственная комиссия из трех человек, которая представит заключение по произошедшим в ПАСЕ коррупционным скандалам», – отметил Фарманян, подчеркнув, что, оказывается, икра довольно трудно переваривается.

Во вторник стало также известно, что ПАСЕ назначит трех независимых экспертов для расследования обвинений в коррупции некоторых членов ассамблеи, обвиненных в получении крупных сумм денег от азербайджанских властей. Скандал, известный как «Caviargate», возник в связи с сообщениями СМИ о том, что в январе 2013 года некоторые члены или бывшие члены ПАСЕ были «куплены» азербайджанским правительством, чтобы они голосовали против доклада о политзаключенных в Азербайджане.

В результате доклад был провален, а некоторые парламентарии получили за это привилегии и доходы, происхождение которых не ясно. Речь идет о деньгах, дорогих коврах, бесплатных поездках в Баку с проживанием в роскошных отелях и пр. В январе более 60 депутатов ПАСЕ потребовали проведения независимого расследования по этому вопросу. НПО Transparency International также публично обратилась в Совет Европы с требованием расследовать эти обвинения. В Италии в ближайшее время перед судом предстанет бывший вице-президент ПАСЕ Лука Волонте, который, как утверждается, получил 2,9 млн евро от представителей властей Азербайджана. Миссия ПАСЕ по расследованию также может потребовать сосредоточить внимание и на роли нынешнего председателя ПАСЕ, испанца Педро Аграмунта, который, возможно, будет вынужден уйти в отставку за визит в Сирию и встречу с Башаром Асадом в Дамаске. По данным немецкого НПО «Европейская инициатива стабильности», Аграмунт последовательно защищал режим Баку во время выборов в Азербайджане, и именно Аграмунт долгое время тормозит проведение расследований, связанных со скандалом «Caviargate». «Я была в шоке, когда это стало известно», – прокомментировала поведение своего преемника бывший председатель ПАСЕ Энн Брассер.

Напомним, что Педро Аграмунт являлся содокладчиком Мониторингового комитета Совета Европы по Азербайджану. Согласно организации «Европейская инициатива стабильности» (ESI), со дня вступления в Совет Европы Азербайджан использовал «Икорную дипломатию», куда входили подарки, бесплатные поездки и деньги, для создания группы апологетов внутри ПАСЕ, которые постоянно действуют в интересах Азербайджана. Так, ESI считал П.Аграмунта защитником алиевского режима и отмечал, что содокладчики закрывали глаза на достигающий огромных размеров уровень репрессий во всех сферах. Таким образом, в составляемых им докладах замалчивалась реальная ситуация в области прав человека в Азербайджане. В январе 2014 года правозащитница Азербайджана Лейла Юнус заявила, что содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Педро Аграмунт и Джозеф Греша повинны в росте числа политических заключенных в Азербайджане, который пришелся на их период мониторинга общественно-политической ситуации в республике. Также добавим, что ранее «Европейская инициатива стабильности» опубликовала вторую часть исследования об Азербайджане под названием «Икорная дипломатия: Европейское болото», в котором описываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана с вовлечением высокопоставленных европейских политиков. В исследовании описывается связь азербайджанских властей с итальянским парламентарием Лукой Волонте, который получил около 3 млн евро от Азербайджана за «свои грязные лоббистские услуги». Следы ведут также к председателю ПАСЕ Педро Аграмунту, который побывал в Азербайджане в 2003, 2005, 2010 и 2013 годах в качестве наблюдателя на выборах и постоянно защищал Баку, когда речь шла о нарушениях прав человека в этой стране.