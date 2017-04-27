Танер Акчам - “Шерлок Холмс по вопросу геноцида армян” обнаружил утерянные доказательства

Больше века Турция отрицает свою роль в организации геноцида армян, объясняя это тем, что, мол, нет документов военных трибуналов, пишет The NewYork Times. Турецкий историк Танер Акчам из университета Кларк, который на протяжении десятилетий изучал геноцид, собирая документы со всего мира, утверждает, что в армянском патриархате Иерусалима раскопал оригинал телеграммы из судов.

Акчам считает свою находку «землетрясением», которое выбьет «последний кирпич из стены отрицания». История началась в 1915 году в администрации города Эрзрума, когда высокопоставленный чиновник направил закодированную секретную телеграмму коллеге с просьбой предоставить детали о депортации и убийствах армян в восточной Анатолии. Позднее расшифрованная копия телеграммы помогла осудить чиновника - Бехаеддина Шакира, за то, что ученые давно признали, а Турция отрицает - организованное убийство 1,5 млн армян лидерами разваливающейся Османской империи. Затем большая часть оригиналов – документов и показаний - исчезла, и исследователи были вынуждены полагаться на выдержки из официальных османских газет. По словам Акчама, есть надежда на то, что его новая находка немедленно изменит ситуацию… «Я, как турок, уверен в том, что демократия и защита прав человека победят в Турции, только если она встанет лицом к лицу со своей историей и признает исторические ошибки», - говорит Акчам. На его взгляд, причина хаоса, царящего сегодня на Ближнем Востоке, в недоверии между общинами, которые не желают делать выводы из ошибок прошлого. «Прошлое не есть прошлое на Ближнем Востоке. И это самое большое препятствие к установлению мира и стабильности», - считает Акчам. Эрик Д.Вейц, профессор истории в Городском колледже Нью-Йорка и эксперт по геноциду армян, назвал Танера Акчама «Шерлоком Холмсом по вопросу геноцида армян». Именно то, где телеграмма была все эти годы и как Акчам нашел ее, - само по себе история. Армянские лидеры в Стамбуле отправили в Англию на хранение 24 коробки судебных документов. Отчеты хранил епископ, потом их доставили во Францию, а затем, в 1930-х, в Иерусалим. Они были частью огромного архива, который по непонятным причинам в основном недоступен для ученых. Акчам сказал, что он пытался в течение многих лет получить доступ к архиву, но, к сожалению, неудачно. Вместо этого он нашел фотографическую запись Иерусалимского архива в Нью-Йорке, которую хранил племянник уже скончавшегося армянского монаха, пережившего геноцид. Во время исследований геноцида в Каире в 1940-х годах монах Крикор Гергериан встретил бывшего османского судью, который председательствовал на многих послевоенных трибуналах.

Судья сказал ему, что многие из ящиков с документацией оказались в Иерусалиме, поэтому Гергериан отправился туда и все сфотографировал.

Телеграмма была написана на турецком бланке и закодирована арабскими буквами, четырехзначные числа, обозначенные словами. Когда Акчам сравнил его с известными кодами Османского Министерства внутренних дел того времени, найденными в официальном архиве в Стамбуле, он нашел подходящую пару, повысив вероятность того, что многие другие телеграммы, использованные в послевоенных испытаниях, однажды смогут быть проверены тем же путем. Для историков судебные дела были одним из кусочков свидетельства, которое появилось за эти годы, - в том числе сообщения на нескольких языках от дипломатов, миссионеров и журналистов-свидетелей событий, которые установили исторический факт убийств и квалифицировали их как геноцид.