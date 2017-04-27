Что обещают жителям столицы кандидаты в мэры?

Стартовавшая 21 апреля агиткампания к предстоящим 14 мая выборам в Совет старейшин Еревана набирает обороты. В выборах, как известно, участвуют 3 политические силы: Республиканская партия Армении (РПА), партия «Еркир цирани» и блок «Елк». Кандидатами в мэры являются возглавляющие избирательные списки Тарон Маргарян (РПА), Заруи Постанджян («Еркир цирани»), Никол Пашинян («Елк»).

Республиканская партия Армении ведет предвыборную кампанию под лозунгом «Во имя Еревана». Действующий мэр Тарон Маргарян вместе со своей командой предпочел форму дворовой агитации и ежедневно проводит встречи с избирателями столицы, рассказывая о проделанной работе и планах на будущее.

В свой актив мэрия записала «освещенные дворы, освещенные улицы, озелененные территории, сады, зоны отдыха»… «Наша команда смогла осуществить это, но этим проблемы не закончились», - отмечает на встречах с жителями мэр столицы.

«Четыре года назад мы выступили нашей командой с программой «Лучший Ереван». Мы проделали большую работу, реализовали программы, однако это не означает, что в Ереване больше нечего делать. Наша команда на протяжении этих четырех лет, общаясь с жителями, выслушивая советы и поднятые вопросы, предусмотрела программу на следующие 5 лет, ту программу развития, которая поведет столицу по пути развития. Будьте уверены, что мы можем воплотить это вместе с нашей опытной профессиональной командой, которая все эти годы служила жителям столицы», - сказал вчера Тарон Маргарян на встрече с жителями столичного административного района Ачапняк. По его словам, задача в сохранении жилфонда многоквартирных зданий, и их команда предусматривает по этой части законодательные изменения, чтобы ремонт подъездов, лифтов, крыш и подвалов осуществлялся легче. Многое предстоит сделать также в сфере транспорта, в которой, по словам Тарона Маргаряна, ожидаются кардинальные реформы.

Отметим, что решение транспортной проблемы один из главных приоритетов агиткампании мэра. Он выступил с заявлением по этому поводу в первый же день агитации, отметив, что проблема транспорта возникла не за последние годы, а существует с момента установления независимости. «Если возьмете нашу предвыборную программу, то увидите, что лучше всего способы решения транспортных проблем представляет действующая команда», - сказал Тарон Маргарян, отвечая на вопрос о том, что у действующей команды было 6 лет для того, чтобы решить эти проблемы, Тарон Маргарян сказал, что за эти годы был изучен международный опыт, были предприняты шаги в этом направлении, есть уже советник, которому представлены все предложения решения этой проблемы. «В сфере транспорта будут реализованы большие реформы, это не должны быть просто слова. Мы просим наших граждан немного подождать, и мы за короткое время попытаемся решить это проблему», - отметил Тарон Маргарян, призвав поддержать его команду на предстоящих выборах.

«Из «газелей» отчаяния Тарона Маргаряна выход есть!» - с этим лозунгом обходит дворы другой кандидат на пост мэра Еревана Никол Пашинян. Отметим, что возглавляемый им блок ведет кампанию под девизом «Выход есть, Ереван джан!».

Однако из главных фишек агиткампании - обещание до 2020 года построить как минимум 1 станцию метро. «Знаете, в чем разница между мною и Тароном Маргаряном? Тарон Маргарян знаком с Ереваном из окна своего служебного автомобиля, а я в Ереване побывал практически в каждом дворе», - заявил Никол Пашинян.

«Мы предлагаем вам 14 мая в городе Ереване реализовать очень простую формулу: заменить утвердившуюся в Ереване коррумпированную власть на власть эффективную и подотчетную», - заявил Пашинян, выразив уверенность в том, что если придут к власти, то смогут решить накопившиеся за четверть века проблемы города. «Мы хотим заменить те лифты, в которые вы каждый день садитесь со страхом. Мы хотим вернуть вам зеленые скверы для вашего отдыха и здоровья», - добавил кандидат.

По мнению кандидата в мэры Еревана, лидера вновь созданной партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян, проблему транспорта в Ереване можно решить только «хирургическим вмешательством». Проводя свою избирательную кампанию в Шенгавитском районе столицы, она считала пассажиров, которые ехали в микроавтобусах стоя. «Вот это и есть образ столицы, «эффективная» деятельность городских властей», - отметила оппозиционный кандидат, указывая на проблемы городского общественного транспорта.

«То, что произошло в течение последних двадцати лет, является неприемлемым, поскольку это не отвечает требованиям цивилизованного государства. И те деньги, которые мы предоставляем для эксплуатации транспорта, фактически присваиваются. Необходимо фундаментально изменить политику», - заявила лидер партии «Еркир цирани», которая настаивает на необходимости замены «Газелей» новыми автобусами, а также восстановлении в городе трамвайных линий, которые были демонтированы в начале 2000-х годов. Кандидат в мэры также отметила другие проблемы в столице, в том числе проблему уборки мусора. «Видите, сколько мусора разбросано по земле. Я согласилась бы, что вечером такое возможно, но рано утром все должно быть уже убрано и горожане должны идти по чистым улицам», - отметила Постанджян.

Агиткампания продолжается.