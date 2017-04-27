Карсский договор может развалиться

Появится ли в Нахичевани турецкая военная база

С 1 по 5 мая состоятся совместные тактические учения вооруженных сил Турции и Азербайджана. Будет привлечена бронетехника, артиллерия, ПВО, зенитно-ракетные комплексы, пройдут боевые стрельбы.



Как заявил глава турецкой делегации полковник Хакан Ачыкгёз, «опыт, приобретенный на проводимых учениях, положительно отразится в дальнейших оперативных планах обеих стран». В вопросе об этих планах как раз и скрывается интрига, поскольку военные ведомства Баку и Анкары официально их не озвучивают. Однако в некоторых бакинских СМИ появился один и тот же анонимный комментарий, по всем признакам зондирующего характера, в котором такие планы обозначаются, что и вызывает определенный интерес.

Прежде всего указывается, что нынешние учения «являются очередным месседжем Армении и ее покровителям», в первую очередь, конечно, России. Но понятно, что речь идет не только о Москве. Во-вторых, говорится, «пока двусторонние азербайджано-турецкие военные связи не находятся на уровне связей Еревана и Москвы, необходимо подписать договор о стратегическом военном сотрудничестве на высоком уровне, а также создать на территории Азербайджана, например, в Нахичеване, хотя бы одну турецкую военную базу». Еще несколько лет назад азербайджанский политолог Расим Мусабеков утверждал, что для «Турции безопасность Азербайджана, в особенности его неотъемлемой части — Нахичеванской автономии, имеет очень большое значение», а «турецкое военное присутствие освободило бы корпус азербайджанской армии, дислоцированный в Нахичеване от исключительно оборонительных функций». При этом «в связи с обострившейся ситуацией вокруг Ирана, США, возможно, даже будут приветствовать военное присутствие Турции в Нахичеване». Говорится и о том, что «Карсское соглашение признает за Турцией право держать военную базу в Нахичеване». То есть этот договор определенные силы в Баку пытаются превратить в серьезный региональный фактор. Но в тексте договора говорится, что ни Азербайджан, ни Турция не имеют право в двустороннем порядке решать вопрос о размещении в автономии турецкой военной базы. А если такое произойдет, то теряет силу и статья 4 Карсского договора, которая фиксирует восточные границы нынешней Турции. Парадокс как раз в том, что ситуация в Турции, да и на всем Ближнем Востоке кардинально изменилась. Азербайджанский политолог Тофик Аббасов, комментируя итоги недавно состоявшегося в Турции референдума по конституционным изменениям, когда все населенные курдами юго-восточные вилайеты (кстати, граничащие с Арменией) выступили против, заявил, что «остросюжетный турецкий роман только начинается и до кульминации еще далеко». США однозначно делают ставку на курдов. Когда на днях Анкара нанесла авиационные удары по курдским позициям на севере Сирии и Ирака, пресс-секретарь Госдепа Марк Тонер обвинил ее в отсутствии «должной координации с Вашингтоном и глобальной коалицией против ИГИЛ». При таком ходе событий рано или поздно президенту Турции Реджепу Эрдогану придется решать проблему и «своих» курдов. Но как? Одно дело признать их автономию, то есть начать процесс федерализации страны. Другое дело — продолжать политику репрессий, которая может иметь многовариантный характер в силу их многочисленности. Тогда курдов могут начать блокировать на севере через создание военной базы в Нахичеване или попытаться выдавливать их на север в сторону Армении. Тогда возможно, что турецких курдов-беженцев станут заселять в каких-то неподконтрольных Баку районах, создавая таким образом буферную зону между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Есть и еще один момент, о котором Баку предупреждают его же политологи, связанный с иранской политикой президента Дональда Трампа. Факт появления турецкой базы в Нахичеване будет негативно встречен Тегераном, который в тандеме с Москвой имеет намного больше влияния, чем Азербайджан и Турция. Но окажет ли Белый дом поддержку Анкаре и Баку? Далеко не факт. Так что ситуация в регионе становится все более интересной. Посмотрим, какие новые сюрпризы нас ожидают в ближайшее время. А пока Россия «внезапно» начала учения на Каспии...

Станислав ТАРАСОВ,

ИА РЕГНУМ