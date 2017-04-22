Министерство обороны представляет новые форматы военной службы “Честь имею” и “Это я”

Министр обороны Виген Саркисян в ходе форума «Нация-армия-2017» представил два новых формата прохождения службы в армии, которые будут вынесены на общественное обсуждение.

Один из них представляет собой программу под названием «Честь имею» («Патив унем»), которая рассчитана на учащихся вузов. Выбрав эту программу, учащиеся молодые люди получат отсрочку от армии до окончания бакалавриата. Заявки на включение в данную программу могут подавать все молодые люди, поступившие как в государственные, так и в частные вузы, имеющие государственную лицензию. В случае соответствия ряду требованиям (состояние здоровья, сдача психологических тестов, сохранение в ходе учебы определенного порога оценок), молодые люди могут быть включены в данную программу, становясь кандидатом на получение звания офицера», — пояснил министр.

Во время обучения в вузе студенты со второго по четвертый курс будут также обязаны каждую субботу посещать занятия в Военном университете имени Вазгена Саркисяна. После чего им будет присвоено звание лейтенанта, и они отправятся на воинскую службу в качестве срочников. Срок ее прохождения – три года. По возвращении из армии молодым людям будет оказана финансовая помощь для продолжения учебы в магистратуре. В период службы они также будут получать заработную плату в размере 260 тысяч драмов (около 500 долларов). Как подчеркнул Виген Саркисян, среди целей проекта — формирование серьезного офицерского резерва.

Второй формат прохождения службы рассчитан на молодых людей, желающих служить на передовой. У них будет возможность выбрать программу под названием «Это я» («Ес ем»), которая подразумевает новую систему службы — срочно-контрактную. Срок службы, как и в предыдущем формате, составит три года, однако в течение них молодой человек сможет семь месяцев провести вне воинской части. Начиная с шестого месяца службы военнослужащий будет служить по системе 1+1+2: неделю – вне части, неделю – в подготовке к боевому дежурству и 2 недели — на передовой. По завершении прохождения службы молодому человеку будет предоставлена финансовая помощь в размере 5 миллионов драмов (около 10 тысяч долларов), которые он сможет потратить в рамках одной из трех целевых программ: доступное жилье, мини-ферма и возмещение расходов на обучение. «Программа «Это я» призвана поощрить призывников, решивших служить на передовой», - подчеркнул глава армянского оборонного ведомства. Отметим, что помимо двух новых программ, у призывников будет возможность выбрать стандартный действующий вариант прохождения службы в армии.

В ходе состоявшейся вчера пресс-конференции глава Минобороны внес некоторые пояснения в предложенные программы и ответил на вопросы журналистов. Так, министр отметил, что программы «Честь имею» и «Это я» предложены для общественного обсуждения, и если в результате этих обсуждений они покажутся ненужными, то Минобороны продолжит искать другие средства для реализации поставленных задач.

«Цель программы «Это я» одна – дифференцировать статус военнослужащего на передовой от других военнослужащих. Акцент ставится на концепте добровольного выбора этой сложной службы. В действительности мы предоставляем возможность молодым людям сделать шаг вперед, получив за службу весьма конкурентный пакет возмещения», - пояснил В.Саркисян. Министр заверил, что предложенные программы не преследуют цель увеличить число военнослужащих: «Никто не собирается исключать или продлевать имеющуюся модель. Мы всего лишь предоставляем человеку возможность выбора», - пояснил глава оборонного ведомства.

«Новые проекты никоим образом не означают отказа от мира»

«Предложенные Министерством обороны Армении новые проекты – „Честь имею” и „Это я” – никоим образом не увеличивают число призывников в армию. Просто молодым людям призывного возраста предлагаются альтернативы, мы не собираемся менять действующую сегодня модель», – заявил вчера на встрече с журналистами министр обороны Виген Саркисян.

По его словам, молодым людям предоставляется возможность выбора. «Один из факторов повышения уровня общественного доверия к ВС обусловлен тем, чтобы гражданин мог самостоятельно принимать решение касательно своей службы в армии», – указал Виген Саркисян. «Мы всего лишь предлагаем более эффективные механизмы управления мобилизационными ресурсами», – добавил он. При этом глава Минобороны Армении подчеркнул, что предложенные проекты никоим образом не означают отказа от мира, Армения – апологет мира. «Мы уверены, что альтернативы миру в регионе нет, и возможные риски нужно сокращать, а не увеличивать», – подчеркнул Виген Саркисян.





«Вопрос обеспечения семей погибших военнослужащих квартирами должен быть решен»

Касаясь вопроса обеспечения семей погибших военнослужащих квартирами, глава оборонного ведомства напомнил, что списки составлены, однако они нуждаются в уточнении.

«Сейчас министерство активно занялось этим вопросом», - заверил министр. По его словам, то же самое касается решения жилищного вопроса семей военнослужащих-инвалидов первой категории. И здесь также должны быть уточнены списки. Есть также проблема группы военнослужащих, не приватизировавших квартиры. Речь о приблизительно 1200 квартирах. Надеемся, что до конца года хотя бы половина будет приватизирована, отметил Саркисян.

«Армения продолжит способствовать укреплению ОДКБ»

Армения продолжит укреплять отношения в рамках Организации договора о коллективной безопасности, будучи заинтересованной в том, чтобы ее членство в этой структуре было максимально полезным и эффективным, заявил Виген Саркисян.

Глава оборонного ведомства выразил убеждение, что ОДКБ сегодня играет очень важную роль в сохранении стабильности в регионе. Данная структура — важный компонент обеспечения безопасности Армении. «Разумеется, у организации есть ряд проблем, о которых руководство Армении говорило неоднократно. Это отсутствие единой позиции между странами-участницами на третьих площадках. Однако подобные разногласия присущи и другим военно-политическим организациям. В том же НАТО, как мы знаем, существуют серьезные проблемы между Грецией и Турцией», — напомнил Саркисян.

Тем не менее, продолжил министр, Ереван всегда высоко оценивал заявления руководства ОДКБ касательно карабахского конфликта, в особенности бывшего генсека организации Николая Бордюжи, который дал весьма жесткую оценку действиям Азербайджана во время очередного обострения в конце прошлого года. Недавнее назначение генсеком ОДКБ представителя Армении, бывшего начальника Генштаба ВС Юрия Хачатурова, по словам Вигена Саркисяна, может иметь как плюсы, так и минусы. Как заметил министр, одно дело, когда заявление по той же карабахской тематике озвучивает представитель России, и совсем другое, когда это заявление звучит из уст гражданина Армении. «Разумеется, на посту генерального секретаря Хачатуров является международным чиновником, а не гражданином Армении. И заявления в какой-то мере согласовываются внутри организации», — подытожил он.

“Вероятность того, что представители малообеспеченных семей попадают на передовую, объективно высокая»

Такое мнение в ходе вчерашней встречи с журналистами высказал министр обороны Виген Саркисян. Отвечая на вопрос о «восстановлении справедливости в армии, глава оборонного ведомства сказал, что не знает, сколько детей олигархов служат на передовой, поскольку такого юридического термина как «олигарх» не существует. «Если мы исходим из того, что больше половины нашего общества, как иногда говорят наши оппозиционные деятели, живет в крайней нищете, то мы должны понимать, что по меньшей мере половина молодых людей, несущих службу на передовой, является выходцами из бедных семей», - отметил министр. По словам В.Саркисяна, вероятность того, что ребенок из более обеспеченной семьи поступит в вуз, также выше, а это в свою очередь означает, что на сборном пункте ему отдадут предпочтение в плане специализированной военной подготовки, и вероятность того, что он будет отправлен на передовую, объективно ниже.