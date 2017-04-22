Скажется ли на настроениях армян обещание Марин Ле Пен поддержать присоединение Арцаха к Армении?

Завтра во Франции состоятся президентские выборы.

На пост главы государства претендуют одиннадцать видных политиков, большинство которых уже успели высказаться по поводу своего видения проблем, волнующих армянскую общину страны. Но Координационный совет армянских организаций Франции в этот раз не обратился к соотечественникам с призывом поддержать конкретного кандидата. Тем не менее не трудно предсказать, между кем именно разделятся голоса армянских избирателей.

Примечательно, что в этом году не смогли определиться с приоритетами не только армяне, но и лидеры еврейской, греческой и курдской общин Франции. В нашем случае это явилось следствием того, что практически все кандидаты, имеющие хоть малейшие шансы на выход во второй тур, настроены в Армянском вопросе весьма положительно. Так как первым туром дело явно не ограничится, армянские структуры будут иметь время для дополнительных консультаций с избирательными штабами двух лидеров избирательной гонки. Исходя из результатов этих консультаций, Координационный совет выступит с конкретным заявлением, которое позволит почти пятистам тысячам армянских избирателей сориентироваться перед финальной стадией выборов.

Всем одиннадцати кандидатам в президенты были разосланы списки вопросов, ответы на которые хотели бы знать представители армянской общины. В перечне тем - отношение к криминализации отрицания геноцида армян, включение 24-го апреля в число официально отмечаемых памятных дат, поддержка права на самоопределение народа Арцаха. Никто из кандидатов особо не разочаровал. Но и конкретных обещаний никто из них давать не решился. Причем заметна закономерность - чем больше у кандидата шансов на успех, тем сдержаннее он в своих обещаниях. В этом смысле “щедрее” выглядели социалист Бенуа Амон и коммунист Жан-Люк Меланшон, шансы которых на место во втором туре выглядят весьма сомнительными. Но нам интереснее тройка лидеров. Наиболее отчетливо из всех по поводу своего отношения к урегулированию карабахского конфликта высказалась лидер ультраправого “Национального фронта” Марин Ле Пен. В интервью журналу армян Франции «Nouvelles d’Armеnie» она заявила: “Сложившиеся после распада СССР границы произвольно стали международными границами. Но более приемлемым вариантом, чем независимость, стало бы согласие между Арменией и Азербайджаном, которое позволило бы воссоединить Нагорный Карабах с Арменией”. Эти слова вызвали сенсацию. О праве народа Арцаха на воссоединение с Арменией заявляет потенциальный президент страны, являющейся сопредседателем Минской группы. В Баку поднялась волна истерии. Возмущены и в Анкаре. Причина в том, что, касаясь событий 1915-го года, Ле Пен отметила: “Я продолжу чтить память о геноциде, жертвой которого стал армянский народ. Геноцид армян должен быть широко признан всеми странами мира, а Турция наконец должна пересмотреть эту трагическую страницу своей истории”.

Но тут стоит обратить внимание на одно важное обстоятельство. Лидер “Национального фронта” говорит о признании геноцида, но избегает темы криминализации его отрицания. Между тем во Франции вопрос отношения к событиям 1915-го года давно закрыт в силу полного общественного консенсуса. Спорным остается лишь вопрос допустимости введения уголовного преследования за негационизм. То есть, Мари Ле Пен подтвердила верность того, что и так не подлежит сомнению. При этом не высказалась на счет того, что вызывает разногласия. Кроме того, бросается в глаза некоторая непоследовательность лидера французских крайне правых в Армянском вопросе. Хотя в 2015-ом она и выступила в Европарламенте соавтором проекта резолюции, осуждающей армянский геноцид, из ее уст звучали и оценки совершенно иного характера. Так, в 2012-ом будучи кандидатом в президенты Марин Ле Пен обвинила своего соперника Николя Саркози в использовании Армянского вопроса в политических целях и позволила себе сказать следующее: “Меня возмущают заявления о признании и осуждении геноцида армян. Нам нужно сначала заняться теми вопросами, которые касаются нас. Французскому парламенту незачем вмешиваться в историю армяно-турецких отношений”. Так какая же Мари Ле Пен - настоящая? Та, которая по сути покровительствовала туркам в 2012-м, та, кто осуждала Анкару в 2015-м, или та, которая призывает уважать права народа Карабаха в 2017-м?.. Если у французских армян пока нет определенного ответа на этот вопрос, то азербайджанцы уже давно определились. Их устроит сам черт, лишь бы его не звали Марин Ле Пен. Издающееся в Баку сетевое издание “Haqqin.az” пишет: “Конечно же, азербайджанская диаспора во Франции не так велика, как армянская. Но и ей через несколько дней придется выбирать между Фийоном и Ле Пен. Выбор невелик, но, кажется, очевиден”. Другое бакинское издание “Aze.az” поясняет: “Азербайджанцы Франции проголосуют по принципу “кто угодно, только не Ле Пен”.

Реальную конкуренцию самому рейтинговому французскому политику могут составить лишь бывший министр экономики Эммануэль Макрон и экс-премьер Француа Фийон. Последний привлек к себе внимание армян недавним заявлением о том, что “ситуация в Карабахе возникла из-за Сталина, который в 1921-м году отделил его от Армении в пользу Азербайджана”. Но дальше констатации этого факта Фийон не пошел. Он лишь сказал, что в случае избрания президентом будет “изыскивать пути мирного и долгосрочного решения проблемы”. Несмотря на многообещающую преамбулу, право народа Арцаха на самоопределение он приоритетным назвать не решился. Говоря же о своем отношении к вопросу о включении 24-го апреля в официальный календарь страны в качестве дня памяти, экс-президент отметил: “Желание армян Франции – законно. В случае моего избрания я, как и мои предшественники, 24-го апреля буду чтить память жертв геноцида армян”. Таким образом, Франсуа Фийон не только воздержался от обещания признать право арцахцев на государственность, но и избежал комментариев насчет перспектив криминализации отрицания геноцида.

Но несмотря на это, очень многие французские армяне готовы поддержать на выборах именно Фийона. Причина не только в последовательности, с которой он выступал в защиту интересов христианских общин Сирии. Симпатии наших соотечественников к кандидату от неоголлистов обусловлены прежде всего присутствием в его команде депутата Национального собрания Валери Буайе, которая давно заслужила репутацию самого проармянского политика Франции. Буайе является правой рукой Фийона, столпом его избирательного штаба. Ясно, что в случае победы экс-премьера она займет в его новой администрации весьма высокий пост. Поговаривают, что ей может достаться даже портфель министра иностранных дел. Избрание скупого на обещания, но последовательного в их реализации Фийона, полагаю, исходило бы из интересов французских армян. Но связанные с его именем скандальные истории вывели его из числа лидеров предвыборной гонки. Если верить социологическим исследованиям, рейтинг экс-премьера сейчас ниже рейтинга Эммануэля Макрона. Тем не менее шансы на выход во второй тур у него пока остаются. Ну а выход во второй тур любого из соперников Ле Пен почти механически означает его победу. Опыт прошлых выборов показывает, что после первого тура электорат левых и правых объединяется с целью пресечь избрание кандидата националистов. Так что списывать Фийона со счетов пока рано.

Победу на выборах соцопросы сулят Эммануэлю Макрону, который для французских армян до недавних пор был темной лошадкой. Даже интервью изданию “Nouvelles d’Armеnie” не позволило понять, чего от него можно ожидать. Отвечая на вопросы, Макрон проявил качества искусного дипломата. Он заявил, что в случае избрания президентом будет искать тот путь урегулирования карабахского конфликта, который не ущемит право нации на самоопределение, но в то же время и не нарушит принцип территориальный целостности государств. Хотелось бы знать, как он собирается этого добиться. В вопросе геноцида он тоже ничего конкретного не пообещал. Говоря о правомочности решения Конституционного совета, провозгласившего криминализацию негационизма незаконной, Макрон сказал лишь следующее: “Надо совместить закон и память. Я убежден, что мы должны продолжить работать в этом направлении”. Вопрос - “Как?” опять же остался открытым.

Предстоящие выборы необычны тем, что у избирателей армянского происхождения нет явного фаворита. И в этом виноваты сами кандидаты. Если судить по данным социологических исследований, разница между голосами, которые получат в первом туре лидеры предвыборной гонки, будет меньше численности армянской общины. То есть справедливо будет утверждение о том, что французские армяне в состоянии предрешить исход выборов. Каждый из кандидатов в президенты должен давать себе отчет в том, что армяне могут сделать его главой государства или могут лишить его надежд на президентское кресло. Похоже, в этот раз претенденты на пост главы Франции это до конца не осознали.