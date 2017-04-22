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В Номере // ПОЛИТИКА // “Судьба Украины никого ничему не научила?”

“Судьба Украины никого ничему не научила?”

В Ереване прошел круглый стол “Реальная революция и “цветной” переворот”, в котором приняли участие авторитетные международные политологи.

Один из них, член Изборгского клуба, эксперт Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ заметил в беседе со СМИ, “что Россия не против, чтобы ее партнеры развивали отношения с ЕС”... “Россия и сама развивает эти отношения, - сказал он. - Вопрос просто в том, чтобы те или иные союзники понимали, что они имеют дело с хищником. Судьба Украины никого ничему не научила? Развивать отношения нужно со всеми, при этом четко осознавая, кто перед тобой. История Украины похожа на историю Австрии, которую съел Гитлер в 38-м году”... Журналисты отметили, что в Армении относятся неоднозначно к тому, что Россия продолжает продавать Азербайджану вооружение. “Россия, к сожалению, продолжает также продавать газ Украине, которая на сегодня оккупирована западной коалицией, пытающейся вести войну против России”, - сказал он.

Заведующая кафедрой международных отношений и зарубежного регионоведения Российского государственного гуманитарного университета, эксперт Ольга ПАВЛЕНКО, касаясь армяно-российских отношений, в свою очередь подчеркнула, что значение Армении в политической повестке России чрезвычайно велико. «Для России может считаться крупным вызовом и большой опасностью, если ситуация в Армении выйдет из-под контроля. Если в Армении начнутся акции протеста, это может стать большим провалом в российской политике», - сказала она. - И хочу отметить, что интерес к армянской теме за последние месяцы беспрецедентно вырос”. О.Павленко отметила также, что в РФ роль армянской диаспоры довольно велика как в политических, так и в бизнес-кругах. “Армянский спюрк сейчас очень активен, - подчеркнула эксперт. - Важно, чтобы власть сформировала диалоговые площадки не только с первым, но и со вторым эшелоном”. По словам Павленко, на этих площадках диалога можно обсуждать такие проблемы и вопросы, которые волнуют общественность. В данном контексте, по словам политолога, смена системы правления в Армении и увеличение роли парламента имеют большое значение. «Нужно понять, что в любом государстве должна быть территория для конструктивной критики, поскольку власти постоянно должны получать от общества сигналы для развития демократии, борьбы против коррупции», - отметила Павленко. - Коррупция вызывает обеспокоенность общества как в Армении, так и в России. Коррупция способна уничтожить важные шаги в направлении укрепления демократии, именно коррупционные скандалы создают глубокий водораздел между элитой и обществом. Поэтому общественный контроль над коррупцией, ответственность – важная задача. Я считаю, что параллельно с развитием демократических инициатив парламент Армении должен вывести на первый план борьбу с коррупцией».

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