Правительство

Ловись форель большая и... большая?

2 млн драмов выделено Минсельхозу на восстановление запасов форели в озере Севан.

Проект решения правительства представил министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, который обосновал насущность подобных ассигнований необходимостью восстановить запасы форели. А также намерением реализовать комплексную программу развития рыбоводства. Речь об открытии на Севане уже второго садкового хозяйства и сохранения поголовья его обитателей.

От «НВ».

Средства выделены немалые. Остается дождаться результатов. Пока же, исходя из того, что уличная торговля рыбой на столичных улицах продолжается, не очень понятно, куда утекают государственные деньги. С одной стороны, мальки закупаются и выпускаются в озеро, а с другой – успешно отлавливаются браконьерами и выставляются на продажу.





Бакалавров дополнительно не профинансировали

Минобразования запросило дополнительные суммы из госбюджета. Однако четких обоснований на то не представило.

Речь о проектах решений об утверждении госзаказа для поступления в госвузы (бесплатное обучение), а также мест на обучение с правом на применение частичной скидки по программе бакалавра и непрерывным и интегрированным образовательным программам, по программе магистратуры, аспирантуры и докторантуры на 2017/2018 учебный год. На указанный период Минобразования предусмотрело порядка 2637 бесплатных мест по программе бакалавра и непрерывным и интегрированным образовательным программам, из которых 1826 - с полной компенсацией платы на обучение и с правом на отсрочку от обязательной воинской службы. Для магистратуры предусматривается 1650 бесплатных мест, а для аспирантуры - 140 бесплатных очных мест с правом на отсрочку и 202 заочных места.

Проекты решений представил замминистра образования Манук Мкртчян. Глава правительства Карен Карапетян поинтересовался - был ли проведен соответствующий анализ целесообразности предоставления такого количества бесплатных и льготных мест: «Или вы ежегодно приводите одни и те же списки?». На что собеседник ответил: мол-де, места формируются по заявкам учебных заведений. Варчапет не выдержал: «Для учебных заведений - чем больше мест, тем лучше. Они даже не смотрят на спрос рынка. Есть ли анализ у вас?.. Если нет обоснования, то почему вы хотите из госбюджета дополнительные средства?» «Признаться, не знаю, г-н премьер, правильно это или нет… Но то, что в нынешней ситуации это целесообразно - точно». «Интересный ответ», - иронично смеясь, заметил премьер-министр, не поддержав инициативу увеличения финансирования высшего образования.

Статус «хорошая дорога» в Армении большая редкость

Почти все дороги в Армении находятся в неутешительном состоянии, констатировал министр транспорта Ваан Мартиросян.

И хотя на данном этапе министерство располагает лишь примерными оценками инвестиций, которые могли бы улучшить ситуацию, тем не менее и они впечатляют. По предварительным подсчетам, сумма, необходимая для ремонта и обслуживания дорог, составит порядка 100 млрд драмов по 5-летней программе. «Состояние 20% процентов дорог хорошее, около 25-30% – удовлетворительное. Остальные - в плохом состоянии, - признал Мартиросян. - Ныне нам следует отыскать источники финансирования. И применять дифференцированные подходы. Скажем, на тех территориях, где возможно построить альтернативные дороги, построим более дешевые. Скажем в общинах, где пассажиропоток низок, речь может идти и о гравийных».

Напомним, что на недавнем заседании кабмина премьер-министр Карен Карапетян заявил, что нынешнее состояние дорог межгосударственного и республиканского значения требует активного вмешательства и дополнительных финансовых ресурсов: «Я считаю чрезвычайно необходимым непременное осуществление работ по модернизации дорог». В связи с чем министр транспорта Ваан Мартиросян получил поручение в течение месяца оценить техсостояние всех дорог без исключения, дать соответствующую финансовую оценку и разработать основанный на приоритетах 5-летний рабочий план. Губернаторы областей также должны поработать и представить в кабмин всеобъемлющую информацию о пассажиропотоке из всех общин республики в областные центры и примыкающие крупные города в часовом разрезе.

«Одновременно министру транспорта поручаю уделить особое внимание соблюдению порядка во время ремонтных работ, особое внимание уделить дорожным знакам. В ходе многочисленных визитов мы зафиксировали, что в 09:30 на рабочем месте никого нет, в 17:30 - тоже. Установите контроль, вовлекая, если необходимо, наши органы местного самоуправления», - добавил Карапетян.

К недропользователям будут относиться строже

Мы подвергнем ревизии все предоставленные лицензии в сфере недропользования, заявил премьер-министр Карен Карапетян.

И хотя в законодательстве о недрах Армении, по его словам, предусмотрен текущий мониторинг, тем не менее критерии его проведения и порядок представления отчетов не упорядочены. Отсутствие же данных мониторинга ныне не дает возможность оценить реальное влияние использования недр на окружающую среду и предпринять соответствующие профилактические меры. «Поэтому поручаю министру экологии Арцвику Минасяну в трехмесячный срок разработать и представить в аппарат кабмина пакет правовых актов, упорядочивающих порядок проведения мониторинга и подотчетности тех, кто использует ископаемые… Мы подвергнем ревизии все предоставленные лицензии, все обязательства относительно инвестиций. Однажды компании уже были предупреждены. Мы заявили: дайте нам программы. Так вот, с теми, кто это сделал, сядем, договоримся и будем фиксировать определенные сроки. С теми же, кто не отреагировал, очень жестко будем говорить об отмене лицензий», - подчеркнул глава правительства.