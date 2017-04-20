Процесс становления прав человека и основополагающих свобод стал необратим

Президент Серж Саргсян провёл встречу за чайным столом с послами стран-членов ОБСЕ, сообщает пресс-служба главы государства.

Приветствуя участников и подчеркнув важное значение ставших уже традиционными встреч в подобном формате, президент отметил, что на днях в Армении состоялось важнейшее событие - парламентские выборы, которые и стали поводом для нынешней встречи. Учитывая, что со дня голосования прошло почти две недели, уместно говорить о выборах как о состоявшейся реальности. Серж Саргсян, вспомнив о последней встрече с послами в подобном формате в дни апрельской войны 2016 года, выразил надежду, что апрельские события стали уроком не только для Азербайджана, но и для всех стран-членов ОБСЕ, как единого пространства безопасности, напомнили о необходимости высокой бдительности в связи с раздающимися тревожными сигналами и возросшими угрозами безопасности. Говоря о выборах в Национальное собрание, Серж Саргсян отметил, что не только в данном случае, но и вообще, оценивая те или иные явления и факты, лично он всегда старается избегать характеристики “самый-самый”, предпочитая давать процессам контекстные оценки. “Хотел бы отметить, что эти выборы зафиксировали тот важный прогресс, которого Армения достигла в деле демократии и государственного строительства. В выборах, по-моему, прогресс был обусловлен несколькими обстоятельствами, на три из которых хочу обратить ваше внимание. Первое: думаю, что в последние годы нам удалось сделать необратимым продвижение прав человека и основополагающих свобод”, - отметил президент, подчеркнув, что права человека и основополагающие свободы являются тем контекстом, который и определяет проходящие в нашей стране выборы. “В политической и общественной жизни плюрализм, который проявляется в деятельности политических партий и жизнеспособного гражданского общества, в последние десятилетия стал реальностью. Сказанное мною не означает, что у нас здесь нет проблем, отнюдь нет, нам нужно решить много проблем. Я говорю о том, что основы уже упрочились, и на этих основах мы можем возводить то здание, которое необходимо нашему народу”, - сказал президент. Вторым обстоятельством, по мнению Сержа Саргсяна, явилось становление политического согласия между политическими силами, а третьим - очень высокий уровень международного сотрудничества. “С этой точки зрения я должен выразить благодарность тем странам, представители которых участвовали в наблюдении за парламентскими выборами в составе наблюдательских миссий ОБСЕ/БДИПЧ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Секретариата СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы или самих посольств. Армения предоставила неограниченные возможности размещения наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ, что сыграло ключевую роль в деле координации работы ряда избирательных миссий. Я рад отметить, что БДИПЧ значительно увеличило число наблюдателей непосредственно накануне выборов, понимая, что наши выборы вызовут интерес многих стран, и мы согласились, чтобы число наблюдателей было увеличено на пятьдесят человек”, - отметил президент. В завершение Серж Саргсян выразил уверенность, что сотрудничество Армении со странами-членами ОБСЕ взаимовыгодно и создаёт хорошие традиции в регионе, что просто необходимо для региона. “Мы продолжим полноценно выполнять наши международные обязательства, несомненно, рассчитывая также на помощь ваших стран”, - сказал президент. Также глава государства коснулся оценок, данных международными наблюдателями прошедшим парламентским выборам, и ответил на все интересовавшие участников встречи вопросы. Вопросы дипломатов касались как тех оценок, которые прозвучали в выступлении президента относительно выборов, целенаправленных шагов Армении в поствыборный период по укреплению демократии, правительственной повестки реформ, усилий по борьбе с коррупцией, работы с различными слоями гражданского общества, в том числе с молодёжью. Говорилось и о стартовавших программах развития сотрудничества, о процессе урегулирования проблемы Нагорного Карабаха и региональных тенденциях. Послы выразили благодарность президенту за то, что формат подобных встреч стал регулярным. Дипломаты отметили, что во время проходящей в атмосфере открытости и искренности беседы они имеют возможность получить важную и обстоятельную информацию об интересующих их вопросах непосредственно от главы государства, узнать о том, как президент видит различные проблемы и пути их разрешения.