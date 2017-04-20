Кандидаты в мэры приступили к разминке

Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана стартует c 21 апреля, однако лидеры баллотирующихся политических сил достаточно активно общаются с прессой. Заруи Постанджян накануне старта агиткампании устроила первый брифинг своей новосозданной партии «Еркир цирани» в весьма необычной обстановке – на открытом воздухе у музея-крепости Эребуни.

Место для своей пресс-конференции Постанджян выбрала не случайно, именно на территории музея-крепости «Эребуни» была найдена клинопись царя Аргишти об основании им города, впоследствии переименованного в Ереван. Здесь кандидат в мэры озвучила намерение «взять ереванскую мэрию».

«С этого холма виден весь город и очень жалко видеть, как на протяжении этих 25 лет в городе исчезают зеленые зоны, и Ереван превратился в строительную площадку, мы не можем жить в экологически чистом городе. Проблемы Еревана многочисленны и разносторонни», – отметила Постанджян, отметив, однако, что рассматривает столичные выборы в контексте политической борьбы. По ее словам, именно с мэрии Еревана они собираются начать реформы в стране и намерены «произвести фундаментальные изменения, создав новую политическую систему, которая должна в реальности служить армянскому народу».

«Нашей основной мишенью, конечно же, является правящая Республиканская партия Армении, и мы участвуем в выборах с целью убрать РПА с политической арены, потому что считаем, что они провалились, их долгосрочное правление имеет разрушительные последствия для страны и Еревана», - заявила лидер оппозиционной партии.

Комментируя публикации в прессе относительно доходов кандидатов в мэры, Постанджян обвинила нынешнего мэра и своего главного оппонента на выборах Тарона Маргаряна в том, что он накопил большую часть своего богатства в пору пребывания в должности градоначальника. Согласно появившимся на днях публикациям в прессе, сумма, указанная в декларации о доходах действующего мэра Тарона Маргаряна, в десятки раз превышает суммы, задекларированные двумя другими кандидатами на должность мэра – Николом Пашиняном и Заруи Постанджян. Так, в 2016 году Тарон Маргарян задекларировал сумму примерно в 600 тысяч долларов, многочисленные жилые здания, помещения, дачу, гаражи и торговый центр, в основном в ереванском районе Аван, где в течение 6 лет проработал префектом. «Высокопоставленный чиновник не смог бы накопить такое богатство на свою зарплату», - заявила Постанджян.

На вопрос о возможности сотрудничества с оппозиционным блоком «Елк» Заруи Постанджян сказала: «Думаю, вы в курсе, что с представителями блока “Елк” я знакома лично и считаю, что в некоторых вопросах возможно сотрудничество, но мы участвуем в выборах с целью победить и получить власть в мэрии». Касаясь различий между партией «Еркир цирани» и блоком «Елк», Заруи Постанджян заявила, что их много: «Елк» – это спонтанно сформировавшееся объединение, которое должно еще отшлифоваться. Я не знаю, станут ли они единой политической силой. В блок вовлечены представители различных политических сил, с разными подходами, следовательно, они не едины», - сказала она.

Говоря об идеях и подходах партии «Еркир цирани», Постанджян заявила, что они отличаются от программ политических сил, действующих в течение последних 25 лет в Армении. «Наша основная цель в том, чтобы вовлечь наш трансграничный народ в политику. Чтобы их участие в политических процессах было прямым, чтобы они были представлены во всех политических органах», - сказала Заруи Постанджян. Предвыборный лозунг и программа партии, по ее словам, будут представлены 21 апреля.

Отметим, что сформированная недавно в Армении партия «Еркир цирани» включила в свой избирательный список к выборам в Совет старейшин Еревана 51 кандидата. В их числе 29 женщин, то есть больше половины списка, и Заруи Постанджян акцентирует в своих выступлениях это обстоятельство.

Лидер блока «Елк» Никол Пашинян представил свое видение приоритетов столицы в ходе Фейсбук-конференции в эфире Азатутюн ТВ. «Для города Еревана я бы выделил следующие приоритетные задачи: во-первых, это вопрос общественного транспорта, во-вторых, это вопрос управления многоквартирными домами, в-третьих, это вопрос озеленения, а в-четвертых – вопрос детских садов», - заявил он. На замечание одного из пользователей социальной сети о том, что бытует мнение, что блок «Елк» является лжеоппозицией, Пашинян ответил так: «Тысячи людей следят за моими постами в Facebook, с тысячами я нахожусь в переписке. Приглашаю того, кто задал этот вопрос, вместе пройтись по улицам Еревана, показать тех людей, кто о нас такого мнения».

Кстати, представитель блока «Елк» Ален Симонян предложил на днях организовать дебаты между Маргаряном и Пашиняном. Пресс-секретарь РПА и глава избирательного штаба Эдуард Шармазанов в ответ на это предложение заявил, что такую возможность на данном этапе РПА не обсуждает.

«Наша задача – не самоцельные дебаты, наша задача – представить нашим гражданам, жителям нашей столицы посредством прямых контактов реализованные нами работы и программы. Если в процессе штаб решит, что есть необходимость в подобной агитационной уловке, возможно, мы сделаем это, но на данном этапе мы подобный сценарий не обсуждаем», - сказал Шармазанов, отметив, что они проводят инициативную политику и агитацию и не ждут, что та или иная политическая сила будет навязывать или направлять их агитацию.

Глава штаба РПА отметил, что если есть люди, которые хотят дискутировать, у РПА для этого есть большой список. «В нашем списке 195 человек, в случае необходимости можем кого-то из этого списка командировать или предложить для дискуссии», - сказал Эдуард Шармазанов, отметив, что РПА во время предвыборной кампании к выборам будет обращать больше внимания на практику встреч с народом. «Мы, как избирательный штаб, будем уделять больше внимания практике конкретных, прямых встреч с людьми в каждом административном районе, каждом дворе, которую мы применили во время выборов в Совет старейшин в 2013 году. Будут дебаты или не будут, это мы диктуем нашу повестку. До 18:00 Тарон Маргарян является мэром и работает в качестве мэра, а после 18:00 он уже в качестве кандидата в мэры должен ездить по административным районам и проводить встречи», - сказал Шармазанов.

«Любая политическая команда имеет свою тактику и стратегию. Мы руководствуемся нашей стратегией и делаем то, что решает предвыборный штаб. Мы не соревнуемся, шагая по крышам, не бросаем другим перчатку. Кто-то решил проводить кампанию, шагая по крышам, другой решил созвать пресс-конференцию в музее-заповеднике «Эребуни». Хорошо делают, мы всем желаем успеха, у нас есть своя политическая повестка и мы идем не против блока «Елк» и не против партии «Еркир цирани». Мы идем во имя Еревана и во имя жителей Еревана, а между Тароном Маргаряном и жителями Еревана посредники не нужны», - подчеркнул пресс-секретарь РПА.