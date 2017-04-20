Марин Ле Пен чтит память о геноциде армян и желает воссоединения НКР с Арменией

Геноцид армян – первое большое преступление против человечности в 20-м веке. Об этом заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в интервью журналу армян Франции «Nouvelles d’Armenie».

«Я продолжу чтить память о геноциде, жертвой которого стал армянский народ, ведь речь идет о первом большом преступлении против человечности в 20-м веке. К тому же большой поток армян, хлынувший в нашу страну в 1915 году – важное событие в истории нашего государства, так как они дали очень многое Франции во время войны и помогали вместе с нами восстанавливать страну», - заявила Ле Пен. По ее словам, Франция продолжит борьбу за признание геноцида, так как именно она является родиной прав человека, и «множество армян нашли здесь свое убежище и прекрасно интегрировались в наше общество». Кандидат в президенты Франции также считает, что желаемым решением в вопросе НКР будет воссоединение Карабаха с Арменией. «После распада СССР границы административного разделения быстро и бездумно стали государственными границами, однако желаннее независимости было бы такое решение, которое позволило бы Армении и Азербайджану прийти к соглашению о воссоединении НКР с Арменией», - сказала Ле Пен. Как она также отметила, Франция должна продолжать особо привелигированные отношения с рядом стран с учетом исторических связей с этими государствами. «Франция должна восстановить свою лидирующую позицию на Ближнем Востоке, особенно в качестве защитницы христианства, как это было еще со времен Франциска I, чем пренебрегалось в течение последних десятилетий», - сказала она. Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Второй и решающий раунд - через две недели, 7 мая. Всего в гонке принимают участие 11 кандидатов.

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Кандидат в президенты Франции и бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон 18 апреля в интервью Nouvelles d’Armenie коснулся также процесса урегулирования карабахского конфликта.

В ответ на вопрос, поддерживает ли он признание Нагорно-Карабахской Республики, Франсуа Фийон сказал: «В апреле 2016 года на протяжении шести дней регион Южного Кавказа вновь вспыхнул. Пользуясь безразличием международного сообщества, Азербайджан попытался силой захватить Нагорный Карабах. Это смертоносное наступление завершилось хрупким перемирием. Сегодня французские армяне, как и я, обеспокоены, поскольку карабахский конфликт – пороховая бочка в регионе. Не следует забывать, что ситуация в Нагорном Карабахе возникла из-за Сталина, который в 1921 году самовольно отделил Карабах от Армении в пользу Азербайджана. Сейчас нет иного выбора, кроме как найти мирное и долгосрочное решение посредством ООН».