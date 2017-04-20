Конституционный суд рассмотрит иск блока “Конгресс-НПА” 25 апреля

Стала известна дата рассмотрения Конституционным судом заявления блока АНК-НПА с требованием аннулировать результаты выборов. Как сообщил журналистам пресс-секретарь КС Ованнес Папикян, дело будет рассмотрено в устном порядке 25 апреля.

Возглавляемый первым президентом РА Левоном Тер-Петросяном оппозиционный блок «Конгресс-НПА» представил 14 апреля заявление в Конституционный суд с целью обжаловать результаты прошедших в стране 2 апреля парламентских выборов. Заявление в КС подал адвокат блока Тигран Егорян. По его словам, в числе причин обжалования результатов парламентских выборов в заявлении представлено несколько видов нарушений, которые были зарегистрированы в ходе избирательных процессов. В частности, правонарушения были связаны с взятками, запугиванием избирателей, давлением с использованием административных рычагов и криминала, повсеместным нарушением тайны голосования, повторным голосованием, сбоем техсредств и интернет-связи, насилием в отношении журналистов, доверенных лиц и наблюдателей. Напомним, что блок уже представлял в ЦИК обращение об аннулировании результатов парламентских выборов из-за допущенных нарушений. Однако ЦИК отклонил требование блока за недостаточностью доказательств и фактов. Глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что нарушений, повлиявших на результаты выборов, не было.