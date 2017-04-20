Сейран Оганян, возможно, учредит собственную партию

«Бывший министр обороны, представитель блока «Оганян – Раффи - Осканян» Сейран Оганян, возможно, в ближайшем будущем учредит собственную партию.

По сведениям одного из местных изданий, Осканян уже думал об этом, и его убедили в этом еще в период предвыборной кампании. Издание утверждает, что у Оганяна большая команда – военные, даже представители гражданского общества, которые, однако, принципиально не поддержали его в тот период, когда Оганян решил присоединиться к Раффи Ованнисяну и Вардану Осканяну. Сторонники Оганяна не раз убеждали его участвовать в выборах в одиночку, однако предвыборная суматоха, имеющиеся с Виктором Даллакяном договоренности, а в дальнейшем также обсуждения с Осканяном и Ованнисяном заставили Оганяна принять участие в парламентских выборах в составе блока. Бывший министр подумал, что ему не хватит времени, чтобы заявить о собственной партии и принять участие собственной командой», - пишет газета.