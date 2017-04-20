Турция поссорилась со второй половиной

Оппозиция требует отменить результаты конституционного референдума

Наиболее влиятельная оппозиционная сила в Турции — Республиканская народная партия — пообещала добиваться аннулирования результатов прошедшего в воскресенье референдума об изменении Конституции страны, назвав количество нарушений, допущенных в ходе голосования, “беспрецедентным”. Противники укрепления единоличной власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана проводят в крупных городах массовые акции протеста. Власти страны действуют методом кнута и пряника: с одной стороны, был на три месяца продлен режим чрезвычайного положения, но в то же время начата разъяснительная кампания, призванная убедить скептиков в преимуществах самой радикальной политической реформы со времен основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка, пишет “Коммерсант”.

“Референдум открыл новую страницу политической истории, - объявил вчера премьер Турции Бинали Йылдырым. — Эта новая страница обещает прекрасное будущее для нашей страны. Победитель в этом голосовании — турецкий народ, а проигравших нет”.

Напомним, 16 апреля в Турции прошел референдум, где с минимальным перевесом — 51,41% против 48,59% — победили сторонники конституционной реформы. Изменения, которые вступят в силу в 2019 году, существенно расширят полномочия президента, сделав его основной политической фигурой. Должности премьера не будет вовсе. При этом многими из полномочий, которые де-юре окажутся в руках главы государства только через два года, президент Реджеп Тайип Эрдоган пользуется уже сейчас благодаря тому, что в парламенте больше половины мандатов принадлежит подконтрольной ему Партии справедливости и развития

Например, накануне парламент Турции беспрепятственно одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на три месяца. Это вполне ожидаемое решение (режим чрезвычайного положения действует с июля 2016 года, когда в стране была предпринята попытка военного переворота) совпало с началом уличных протестов. Демонстрации противников политической реформы начались в Стамбуле и ряде других городов вскоре после объявления результатов голосования.

Впрочем, турецкий политолог, профессор Университета Йылдырым Беязыт (Анкара) Салих Йылмаз не считает, что митинги представляют угрозу для властей. “Протесты будут продолжаться какое-то время, а потом закончатся, - предположил он в беседе с “Ъ”. — Мы уже видели подобное после выборов в США, когда президентом стал Дональд Трамп”.

Оппозиция тем временем демонстрирует решительный настрой: Республиканская народная партия (РНП) направила в Высший избирательный совет Турции официальный запрос с требованием отменить результаты референдума из-за нарушений в ходе голосования. “Это было нелегитимное голосование, волю людей украли”, - заявил заместитель председателя РНП Бюлент Тезджан. Оппозиционеры возмущены тем, что часть конвертов и бюллетеней, использованных в ходе референдума, оказалась без печатей, но тем не менее они были засчитаны. По их оценке, недействительными можно было бы признать до 2,5 млн бюллетеней, чего вполне достаточно, чтобы изменить итоги голосования (разница между “да” и “нет” составляет всего 1,38 млн голосов).

Критическую оценку организации голосования дали и международные наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. По их мнению, “из-за действия чрезвычайного положения были ограничены фундаментальные свободы, необходимые для подлинного демократического процесса”.

Однако власти страны не собираются обращать внимание на критику ни от турецкой оппозиции, ни от зарубежных структур. “ОБСЕ должна знать свое место!” — заявил Реджеп Тайип Эрдоган. А министр Турции по делам ЕС Омер Челик обвинил миссию наблюдателей ОБСЕ в необъективности, напомнив, что, когда власти европейских стран запрещали митинги с участием турецких политиков, организация не выражала претензий.

“Если турецкие власти сейчас перегнут палку, они могут столкнуться с очень серьезным сопротивлением, что будет иметь трагические последствия, — сказал “Ъ” профессор Высшей школы экономики, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба “Валдай” Андрей Быстрицкий. — Значительная часть Турции хочет светского государства, хочет быть с цивилизованным миром. И эти люди не сдадутся. Поэтому самый разумный вариант для Эрдогана — найти какой-то компромисс с ними. Но простого рецепта тут нет — это вопрос политической мудрости”.

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Высший избирательный совет Турции отклонил апелляцию оппозиции на итоги референдума. За удовлетворение апелляции был подан один голос, против — 10, сообщает турецкий телеканал NTV.

Напомним, по итогам референдума Турция превратилась из парламентской республики в президентскую. Политическая реформа также наделила президента Реджепа Тайипа Эрдогана огромными полномочиями, которых на протяжении почти столетия не имел ни один турецкий лидер.