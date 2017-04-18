Интеграция под наблюдением

Главы стран ЕАЭС обсудили проблемы союза в присутствии президента Молдавии

В Бишкеке главы стран—участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) признали устранение внутренних барьеров главной задачей объединения. В ближайшее время в союзе рассчитывают на утверждение “дорожной карты”, предусматривающей сроки устранения 60 препятствий, выявленных ранее Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Кроме того, в ЕАЭС впервые появляется страна-наблюдатель — президенты “пятерки” одобрили такой статус для Молдавии, а механизм его реализации будет разработан к октябрьской встрече глав стран ЕАЭС, сообщает kommersant.ru (15.04.17).

Устранение барьеров на пути к созданию единого рынка в рамках ЕЭАС президенты “пятерки”, собравшиеся на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, почти единогласно назвали одной из насущных задач объединения. Хоть общий рынок, по словам Владимира Путина, “сработал в качестве своеобразной подушки безопасности”, барьеры внутри союза, “к сожалению, сохраняются”. Напомним, ЕЭК подготовила “белую книгу” — перечень препятствий на пути к созданию единого рынка. В нем 60 позиций, но прямо нарушают действующие нормы ЕАЭС (и поэтому проще устраняются) только девять (как ограничение доступа к госзакупкам компаниям из стран союза). Президент Армении Серж Саргсян назвал “белую книгу” “важным шагом”, выразив надежду, что в ближайшее время будет утверждена и “дорожная карта”, которая четко формализует сроки устранения внутренних барьеров.

“Одно дело — закрепить здравые идеи в документе; совсем другое — претворить в жизнь. Здесь у союза достаточно нерешенных проблем”, — посетовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что в 2016 году “пятерке” не удалось остановить снижение взаимного товарооборота или устранить его причины. Чтобы сделать 2017 год “переломным в становлении” союза, господин Лукашенко предложил комплекс “первоочередных мер”. В частности, белорусский президент, ранее уже выражавший недовольство “протекционистскими мерами” в ЕАЭС, предложил ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих “дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу”, и наделить ЕЭК правом контролировать его соблюдение. Также Минск продолжает настаивать на формировании общих правил ЕАЭС на случай, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств: “Отсюда как снежный ком нарастают внутренние противоречия в союзе”, — подчеркнул господин Лукашенко.

Отметим, вопрос уже поднимался в марте на встрече премьеров “пятерки” — тогда Белоруссия заявляла о “прямых потерях” белорусского бюджета, зависящего от транзита товаров.

Не устраивает партнеров по союзу и скорость расширения международного сотрудничества ЕАЭС. Так, хотя ранее Москва и Тегеран приветствовали скорейшее завершение работы по подписанию временного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Ираном, документ так и не был подписан. Первый вице-премьер Игорь Шувалов пояснил: “Иран запрашивает больше, чем нам дает”. Страны союза “не удовлетворены” ответом иранской стороны — приводить к балансу запросы ЕАЭС и Тегерана будут на дополнительных переговорах.

Отметим, что присутствие президента Молдавии Игоря Додона сделало встречу глав ЕАЭС по-своему уникальной. Молдавия обратилась с предложением о наделении ее статусом государства-наблюдателя в ЕАЭС — 3 апреля Молдавия подписала Меморандум о сотрудничестве с ЕЭК, что вызвало внутриполитический конфликт в стране. Как будет реализован этот статус, ЕЭК должна решить к следующему заседанию Высшего экономического совета (в октябре в Москве). Как сообщил Игорь Шувалов, возможность стать наблюдателем в союзе изучает и Таджикистан.

Евгения КРЮЧКОВА