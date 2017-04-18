Референдум в Турции: Эрдоган победил благодаря фальсификациям и голосам “глубинки”

В отношениях Анкары с Ереваном ничего не изменится

]Прошедший в воскресенье референдум о переходе Турции к президентской форме правления показал глубокий раскол общества в стране. По предварительным данным, «за» предложенные властью поправки в Конституцию голосовали чуть более половины (51,3%) граждан, «против» - около 49%. Явка была очень высокой – к урнам для голосования пришло почти 86% людей, имеющих право голоса.

Сам Эрдоган назвал итоги референдума «победой всей Турции, всех 80 млн граждан, населяющих страну». Отметив, что проживающие за рубежом турки стали «неотъемлемой частью этой победы», он заявил, что ждет от союзных стран усилий в совместной борьбе с терроризмом. При этом президент призвал все стороны признать итоги голосования, отказаться от «ненужных дискуссий». И, заметим, все эти заявления, как и поздравления в адрес соратников, Эрдоган произнес еще до того, как ЦИК назвал итоги голосования – лишь на основании экзит-пулов. Причем сделал это в Стамбуле, где большинство жителей сказали его султанским амбициям твердое «нет». И, между прочим, сказал, что вернется к вопросу восстановления смертной казни, и если народ эту идею одобрит – восстановит её без колебаний. Понятно, что таким путем Эрдоган пытается еще более запугать как своих политических противников, так и курдских повстанцев.

В этом свете очевидно, что без «ненужных дискуссий», скорее всего, не обойдется. Оппозиция утверждает, что в ходе проведения референдума были допущены серьезные нарушения. Так, в прокурдской Демократической партии народов заявили, что при подсчете голосов имели место манипуляции «3-4 процентами голосов». Отметим, кстати, что весь курдонаселенный юг и юго-восток страны, как и все крупные города, голосовали “против”. Не обошлось и без кровавых эксцессов. На одном из участков для голосования в провинции курдонаселенного Диарбекира произошла перестрелка, три человека погибли. Кроме того, в прокурдской партии утверждают, что преследование её лидеров и чрезвычайное положение, в условиях которого проходил референдум, бросают тень на легитимность голосования. А руководство ведущей оппозиционной Республиканской народной партии утверждает, что будет оспаривать до 60% голосов. Как заявил в этой связи депутат-армянин Каро Пайлян, «тот, кто получает больше 50% голосов, становится большинством и может делать все, что хочет». «Эрдоган всячески пытается оказать давление на оппозиционные партии, то же касается и курдского народа. К сожалению, Эрдоган продолжит эти свои действия, но мы не остановим борьбу», - заявил Пайлян.

Весьма прохладно отнеслись к референдуму в Европе. В штаб-квартире НАТО заявили, что это - внутреннее дело турецкого народа. Однако генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд отметил небольшую разницу в результатах голосования и в связи с этим призвал турецкое руководство к «осторожности» в последующих действиях. Брюссель также ожидает оценки со стороны международных наблюдателей «касательно предполагаемых нарушений», о которых заявила оппозиция. В свою очередь ряд партий Германии негативно оценили расширение полномочий Эрдогана и призвали к прекращению переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.

Воскресное волеизъявление, как считают эксперты, стало поворотным моментом в почти столетней истории республики Ататюрка. Но вот в какую сторону поворот? Пост премьер-министра упраздняется. Вся власть сосредоточится в руках президента: он получает право объявлять чрезвычайное положение, распускать парламент, выбирать судей большинства высших судов, лично назначать министров кабинета и издавать указы, приобретающие статус законов. Критики перемен говорят, что при утрате системы сдержек и противовесов Эрдоган сможет править Турцией единолично. По словам известного эксперта-тюрколога Рубена Сафрастяна, приоритетные цели Анкары после конституционных изменений касаются курдов. «Турция сделает все возможное, чтобы в области Ближнего Востока не появилось курдской автономии. Другое важное обстоятельство заключается в том, что Эрдоган будет руководить Турцией до 2029 года. Коснувшись отношений Турции с Россией и ЕС, эксперт отметил, что Европа все же не откажется от Турции. «Насколько бы Европа ни была недовольна установлением в Турции авторитарного режима, она никогда не сможет порвать отношения с Анкарой». Говоря о том, что после референдума изменится в политике Турции по отношению к Армении, тюрколог отметил, что не следует ждать перемен. «Нет смысла ждать от Турции чего-то нового. Политическая верхушка Турции придерживается практически одинакового подхода к Армении, и так оно и останется».

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Референдум в Турции по конституционной реформе, предложенной президентом Эрдоганом, состоялся. Разрыв между «за» и «против» небольшой, на уровне статистической погрешности.

С юридической точки зрения президент Эрдоган будет объявлен победителем. В этой связи он поздравил своих сторонников и представителей партий, которые поддержали изменение Конституции. Но вице-премьер Вейси Кайнак считает, что число сторонников поправок оказалось ниже ожидаемого правительством уровня. Но главное в том, что итоги референдума показали, что страна по разным направлениям и причинам оказывается политически расколотой фактически на две равные части. Для устойчивости инициированного политического процесса правящей Партии справедливости и развития необходимо было получить 60 и выше процентов, чего не было достигнуто. Более того, такие крупнейшие промышленно и культурно развитые города Турции, как Стамбул, Анкара и Измир, которые часто называют «Европой в Турции», проголосовали против проекта изменения Конституции, точно так же, как это сделали в большинстве турецкие граждане в Европе.