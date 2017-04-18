Чем запомнился уходящий парламент

На прошлой неделе парламент так и не смог собраться на свое последнее в нынешнем созыве заседание. Не обеспечив кворума в течение всей четырехдневки, депутаты решили сфотографироваться на память. Прощальная «виньетка» получилась не слишком представительной, ведь в зале присутствовали всего 14 депутатов из 131-го.

С предложением сделать совместное фото выступила вице-спикер НС Эрмине Нагдалян, которая поблагодарила самых стойких коллег и отметила, что парламент пятого созыва внес свою лепту в становление государственности страны. «Деятельность Национального собрания пятого созыва можно назвать достаточно продуктивной и эффективной», - заявил в тот же день на брифинге руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян. По его словам, на протяжении пяти лет парламент принял 1020 законов, 190 международных соглашений, новые Избирательный и Налоговый кодексы и др. важные законопроекты. За пять лет работы парламента и с его одобрения Армения вступила в ЕАЭС, сменила Конституцию, перейдя от полупрезидентской формы правления к парламентской.

Есть, правда, и другая статистика, о которой сами депутаты предпочитают не говорить. По обнародованным перед выборами данным программы “Мониторинг НС”, парламентарии сильно сдали позиции в законотворческом плане, поскольку из принятых за пять лет в НС законов лишь 7% за авторством депутатов. Остальные 93% разработаны исполнительной властью. При этом половина из этих законов была принята на внеочередных заседаниях, то есть депутаты даже не имели достаточно времени для ознакомления с ними. «Парламент пятого созыва уступил свои функции правительству», — считает руководитель программы «Мониторинг НС» Лусине Василян. По ее словам, на внеочередных заседаниях не проводится глубокого обсуждения представленных правительством законодательных проектов, они принимаются максимально быстро – в 24-часовом режиме. При этом проекты оппозиционеров в основном не обсуждаются. Так, парламент отказался вносить в повестку 58 представленных оппозиционными депутатами законопроектов.

Что касается принятых законов, то они в основном затрагивали государственно-правовую и административную сферы. К примеру, кодекс об административных нарушениях меняли 40 раз.

«Интересно, что в сферах, признанных правительством приоритетным направлением, законы подвергались незначительным изменениям. Например, в последний раз закон об инвестициях был изменен 10 лет назад», - отметила Л.Василян. По словам руководителя программы, парламент не выполнял не только законодательную функцию, но и функцию контроля. «В установленные сроки парламент не обсудил программу деятельности Контрольной палаты. В 2016 году сообщение Генпрокуратуры, которое должно было быть представлено, даже не представили в парламент. В 2016 году в парламенте не обсуждался доклад Защитника прав человека», — констатируют руководители программы.

По данным мониторинга, парламент пятого созыва также запомнился тем, что около половины депутатов не произнесли в НС ни слова за все пять лет пребывания в высшем законодательном органе. В парламентских фракциях ППА и РПА больше половины депутаты-«молчуны»: в РПА 40 из 70, в ППА 26 из 36. При этом особой неприметностью отличились депутаты, избранные по мажоритарной системе, большинство из которых не подходили к парламентской трибуне и не делали никаких заявлений. В народе и в экспертных кругах многие депутаты получили также прозвище «нажиматели кнопок», так как являлись на заседания лишь для голосования. Сегодня, анализируя списки рейтинговых кандидатов, получивших на прошедших 2 апреля наибольшее число голосов на парламентских выборах, легко заметить, что большинство из них - это бывшие мажоритарники, не жалеющие ресурсов для обеспечения себе статуса неприкосновенности.

Как выяснилось из данных все того же парламентского мониторинга, активность депутатов на законодательной ниве обратно пропорциональна содержанию их кошельков. Согласно официальным декларациям доходов и имущества депутатов, по состоянию на конец 2015 года 16 из 131 депутатов являются долларовыми миллионерами. Для республики, где, согласно данным Национальной статслужбы, каждый третий житель республики живет за чертой бедности, столь высокая представленность богатой прослойки населения в парламенте, мягко говоря, удивляет. Правда, если это кого-то может утешить, в данном вопросе отечественный парламент не одинок. В Литве, где населения 3,058 млн по последней переписи, в парламенте последнего созыва оказалось 26 миллионеров. Каждый пятый российский миллиардер, вошедший в мировой список богатейших людей Forbes, также является депутатом Госдумы либо членом Совета Федерации… В Китае в законодательном органе 83 долларовых миллиардера, но там население составляет 1,3 млрд человек…

Как бы то ни было, Национальное собрание нового шестого созыва будет представлять уже парламентскую республику со всеми вытекающими из этого обстоятельства обязанностями, в том числе и повышению имиджа законодательной власти. Первое заседание нового парламента состоится совсем скоро. Ожидалось, что это произойдет 27 апреля, но поскольку блок Конгресс-НПА подал иск по оспариванию официальных результатов в Конституционный суд, это произойдет в середине мая.

Напомним, что Республиканская партия Армении по итогам парламентских выборов 2 апреля обеспечила стабильное большинство в новом Национальном собрании, получив 58 мандатов или 55,2% от общего числа мест, в том числе три мандата нацменьшинств – езидской, ассирийской и курдской, блок “Царукян” - 31 (в том числе мандат русской общины), блок “Елк” - 9, партия Дашнакцутюн - 7 мандатов.