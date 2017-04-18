В Европарламенте прозвучал призыв признать независимость Арцаха

На днях около двух десятков депутатов Европарламента выступили с заявлениями по поводу урегулирования карабахского конфликта, сообщает радио «Свобода».

На пленарном заседании Европарламента, в ходе которого обсуждалась также ситуация вокруг Нагорного Карабаха, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила: «Мы увеличиваем наши усилия с целью урегулирования конфликта». По словам Могерини, карабахский конфликт продолжает угрожать региональной безопасности, между тем как Южный Кавказ является ключевым для Европы регионом. Подчеркнув, что масштабы нарушений режима прекращения огня были беспрецедентными с 1994 года, Федерика Могерини подчеркнула: «Мы имеем серьезные риски, если ситуация немедленно не успокоится». Могерини напомнила, что в связи с обострившейся 2 апреля ситуацией в зоне карабахского конфликта она установила контакты с главами МИД Армении и Азербайджана, добавив, что в ближайшее время обсуждение ситуации с ними продолжится. «Наш представитель вскоре посетит регион», - сообщила она.

Могерини обратилась к депутатам с просьбой содействовать урегулированию проблемы посредством контактов с политическими органами, общественными организациями Армении и Азербайджана и подтвердила: «Более чем ясно, что конфликт не имеет военного решения». Подчеркнув, что ЕС поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ, Федерика Могерини указала: «Сегодня эта работа важна как никогда». В Европарламенте также прозвучали оценки роли России. По словам представителя британских консерваторов, продажа Азербайджану российского оружия, «такого, как «Смерч» и ракетные установки, еще раз показывает, что «вновь действует политика Путина». Он также обратил внимание на падение цен на нефть, подчеркнув, что, осуществив военную диверсию, президент Азербайджана Ильхам Алиев пытается отвлечь внимание азербайджанского общества от внутренних проблем. Чешский депутат Яромир Штехина счел важными предложения о проведении мониторинга ОБСЕ посредством установки соответствующего оборудования на линии соприкосновения, которые отвергает Азербайджан и принимает Армения. А депутат от Люксембурга прямо заявил: «Сегодня Азербайджан остается агрессором, как он был агрессором 24 года назад», и напомнил историю «жестокого убийцы» Рамиля Сафарова.

По словам депутата, единственное, что должно произойти в нынешней ситуации, - это признание независимости Нагорного Карабаха.