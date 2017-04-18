Арутюна Кушкяна ждут новые, нужные стране проекты!

В эти дни свой день рождения справляет Арутюн КУШКЯН и, думается, это отличный повод отметить добрым словом заслуги человека, так много сделавшего для отечественного здравоохранения и сограждан. Увы, не каждого министра, тем более бывшего (а ведь Кушкян возглавлял этот пост не только в Армении, но и до недавнего времени в НКР), хочется поздравлять с личным праздником. Но в данном случае искренне хочется сделать это и пожелать ему в первую очередь здоровья. И побольше. А еще новых достижений, от которых нам, гражданам, сплошная польза.

Несомненно, Кушкян был сильным министром, настоящим организатором здравоохранения, причем независимо от партийной принадлежности. В прошлом году в медцентре “Наири” стараниями Арутюна Максимовича и его команды открылась новая финско- армянская клиника ортопедии “Кокса”, специализирующаяся на операциях по установке искусственных суставов. Отметим, что “Кокса” самая передовая клиника в Скандинавии: в сфере эндопротезирования ей нет равных и по Армении уже есть успешные примеры эффективной помощи людям - о проблемах с суставами благодаря профессионализму врачей они сегодня и не вспоминают.

Отдельного внимания заслуживает медцентр “Эребуни”, которому уже 32 года. “Эребуни” не всегда был таким, как сейчас. Речь не о специалистах. Их хватало. И даже в самые сложные времена разрухи и войны они оставались верными клятве Гиппократа. Другое дело, что условия работы и ухода за пациентами оставляли желать лучшего. Это мягко говоря… Арутюну Кушкяну удалось поставить клинику на ноги, собрать вокруг себя профессиональных, верных делу людей. Сегодня в МЦ “Эребуни” работают более 400 врачей. Около 600 пациентов в день получают стационарное лечение в различных отделениях клиники. Действуют также роддом и поликлиника. В Центре внедряются новые проекты и программы для модернизации и повышения уровня медуслуг, техническая база обновляется новейшим оборудованием от передовых компаний “Сименс”, “Дрегер”, “Шторц”, “Рош”, “Олимпус”…

И, наконец, Арцах, лечебные учреждения которого испытали на себе всю тяжесть войны. Ситуацию кардинально изменил назначенный три года назад на этот пост Арутюн Кушкян, который взял за ориентир принцип: “Арцахец должен получать лечение в Арцахе”. За столь небольшой срок неутомимый министр сумел реформировать всю систему здравоохранения НКР, не жалея на это ни сил, ни средств - в том числе собственных. Благодаря семье Кушкян с ноября 2014-го в Республиканском медицинском центре Арцаха действует Отделение ангиографии, в котором осуществляется стентирование сосудов сердца и других органов. Отдельного внимания заслуживает также Республиканский центр Арцаха, построенный на средства известного российского бизнесмена и благотворителя Самвела Карапетяна. Нужно ли говорить, что в самые непростые для родины дни апрельской агрессии со стороны Азербайджана в этой первоклассной клинике оказывалась своевременная медицинская помощь бойцам и мирным жителям…

В прошлом году арцахцы проводили обратно в Ереван своего теперь уже бывшего министра здравоохранения. Прощались не без сожаления. Кушкяна в Карабахе ценят и любят. И дело не только в почетном ордене “Месроп Маштоц”, который был вручен ему указом президента Бако Саакяна. Куда важнее добрые слова в его адрес - о нем отзываются тепло и простые граждане, и министры, и коллеги по медицинскому цеху - причем как в Степанакерте, так и в Ереване, где его очень ждали не только пациенты, персонал клиник, но и новые, нужные стране проекты. Присоединяется к теплым пожеланиям и “НВ”, еще раз поздравляя Арутюна Максимовича с днем рождения и желая ему крепкого здоровья!