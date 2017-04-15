Серж Саргсян встретился с президентом Молдовы

Вчера находящийся с рабочим визитом в Кыргызстане президент Серж Саргсян в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который с согласия президентов стран-членов ЕАЭС примет участие в заседании Совета в Бишкеке. В числе вопросов повестки заседания обсуждался вопрос о предоставления Республике Молдова статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Президенты Игорь Додон и Серж Саргсян обсудили как двустороннюю повестку, так и вопросы армяно-молдавского сотрудничества в многосторонних форматах. Они обоюдно подчеркнули важность активизации политического диалога между Арменией и Молдовой, развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, что, по мнению президентов, исходит из интересов двух стран и дружественных народов. Собеседники выразили единое мнение, что необходимо расширить договорно-правовую базу, добавив новые соглашения и договора к двум десяткам подписанных ранее документов. В этом контексте подчёркнута важность активизации межпарламентских связей и контактов, проведения заседаний межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.