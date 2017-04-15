Юрий Хачатуров назначен генеральным секретарем ОДКБ

Находящийся в Киргизии с рабочим визитом президент Серж Саргсян принял участие в неформальной встрече глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Главы государств-членов ОДКБ обсудили проект решения “О Генеральном секретаре ОДКБ” и единогласно приняли решение - со 2 мая с.г. назначить на должность генсека Организации секретаря Совета национальной безопасности Армении генерала Юрия Хачатурова. Одновременно было решено наградить бывшего генсека Николая Бордюжу знаком отличия I степени Совета коллективной безопасности ОДКБ. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся военно-политической и военно-стратегической обстановки в зоне ответственности ОДКБ, принят ряд дополнительных указаний по противодействию угрозам безопасности.

Напомним, что Юрий Хачатуров, который в настоящее время занимает должность секретаря Совета национальной безопасности Армении, был назначен на эту должность в прошлом году после освобождения от обязанностей начальника Генштаба Вооруженных сил республики.



