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В Номере // ПОЛИТИКА // Как угодить ЕС, не ругаясь с Россией, – опыт Армении

Как угодить ЕС, не ругаясь с Россией, – опыт Армении

Первые парламентские выборы в Армении (2 апреля) после референдума по конституционной реформе 2015 года прошли за границей незаметно. Это произошло, несмотря на то, что голосование было решающим для маленькой христианской страны, не имеющей выхода к морю и расположившейся между Грузией и Ираном, Турцией и Азербайджаном, пишет европейское издание EUobserver.

Страна стала необъявленным полигоном для проверки того, как можно обойти трения между крупными блоками — Россией и ЕС. Результатом стала победа правящей Республиканской партии Армении. Эта страна была одной из первых в инициативе «Восточное партнерство», которая завершила переговоры по Соглашению об ассоциации с ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Соглашение затем было отброшено за несколько дней до его инициализации, чтобы обеспечить членство Армении в Евразийском экономическом союзе под руководством России.

Тем не менее правительство Армении избежало пути Украины, Грузии и Азербайджана.

Страна выбрала собственный путь, стремясь извлечь пользу из хороших отношений со всеми крупными международными игроками, пытаясь избежать страданий от их препирательств. Именно эта сбалансированная и рациональная внешняя политика и политика безопасности использовались в качестве основ кампании победившей Республиканской партии.

Всего за несколько недель до выборов правительство Армении заключило соглашение с ЕС о расширенном и всеобъемлющем партнерстве. Это указывает на большое количество политических и экономических областей сотрудничества — от демократии и верховенства закона до сокращения нетарифных барьеров для торговли.

 

 

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