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В Номере // ПОЛИТИКА // Блок АНК-НПА представил иск по обжалованию итогов парламентских выборов в Конституционный суд

Блок АНК-НПА представил иск по обжалованию итогов парламентских выборов в Конституционный суд

Блок “Армянский национальный конгресс – Народная партия Армении” (АНК-НПА) обратился в Конституционный суд с обжалованием итогов состоявшихся 2 апреля парламентских выборов.
Как сообщил журналистам секретарь фракции АНК Арам Манукян, интересы блока будут представлять адвокаты Ваге Григорян и Тигран Егорян. Последний является также представителем общественной организации «Гражданин наблюдатель», осуществлявшей наблюдательскую миссию на выборах 2 апреля. Иск будет состоять из трех глав: использование административного ресурса, избирательные взятки, механизмы контроля. Кроме того, отметил Арам Манукян, в иске нашли отражение и случаи воспрепятствования профессиональной законной деятельности журналистов.
Напомним, что 7 апреля блок АНК-НПА обратился в Центризбирком с тем же требованием признать результаты парламентских выборов 2 апреля недействительными. Рассмотрев заявление, ЦИК на состоявшемся 9 апреля внеочередном заседании отклонил жалобу блока АНК-НПА, указав, что представленное заявление лишено правовых обоснований и фактических доказательств.
Как заявил вчера руководитель парламентской фракции АНК Левон Зурабян, у них появилось новое доказательство, на основании которого выборы также могут быть признаны недействительными. Как выяснилось, он имел в виду обнародованную накануне запись с предвыборного собрания в SAS Group, в ходе один из руководителей компании призывает сотрудников агитировать в пользу владельца компании Артака Саркисяна, угрожая, что отношение к тем, кто не будет приносить голоса, «не будет прежним», и что такие сотрудники потеряют работу. По словам Левона Зурабяна, эта запись будет приложена в качестве доказательства к обращению блока «АНК-НПА» в Конституционный суд. «Обнародованная запись показывает механизмы, которыми запугивали людей, как на людей оказывали давление, заставляли их собирать голоса. Это, конечно, не новое обстоятельство, в нашем обращении мы представили все эти механизмы, просто это новое доказательство, и мы, естественно, представим его в Конституционный суд», - заявил Левон Зурабян.
Между тем, комментируя вчера скандальную аудиозапись, руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян тем не менее призвал не торопиться с выводами до того, пока этот вопрос не будет изучен «соответствующими органами». В частности, он отметил, что требуется еще выяснить, насколько соответствует данная запись действительности. Позднее в Генеральной прокуратуре сообщили, что изучают эту аудиозапись.
Помимо аудиозаписи, в исковом заявлении блока, в частности, отмечаются такие нарушения, как массовая раздача взяток, незаконный сбор паспортов и идентификационных карт граждан, бездействие правоохранительных органов, запугивание избирателей, давление с привлечением административных рычагов и криминала, нарушение тайны голосования, контролируемое, открытое и повторное голосование, сбои интернет-связи, насилие в отношении журналистов, доверенных лиц и наблюдателей. По мнению зампреда АНК, эти нарушения повлияли на результаты выборов: «90 процентам населения раздали взятку, но я вновь хочу уточнить, что взятка была всего лишь бонусом, потому что на самом деле народу навязали это голосование с применением множества рычагов давления».
По словам Зурабяна, еще одна проблема - это невероятно высокая явка избирателей. Напомним, согласно данным ЦИК, явка на парламентских выборах 2 апреля составила 1 574 947 человек или 60,86% от общего числа избирателей (2 587 706). «Невероятное число, которое вступает в противоречие со всеми демографическими данными и может быть лишь следствием подобного незаконного давления и повторного голосования», - сказал Зурабян, отметив, что все это подробно отражено в жалобе, представленной в Конституционный суд. Зурабян также утверждает, что, проанализировав видеоматериал, отснятый на избирательных участках, они заметили скопления людей у избирательных участков и создание неуправляемой ситуации с нарушением закона, нарушение тайны голосования, сопровождающееся бездействием полиции. Все эти нарушения, уверены в блоке, дают им право обжаловать итоги выборов. «Мы всего лишь выполняем наш долг перед гражданами Армении. Естественно, у нас нет никаких иллюзий, но мы считаем своим долгом во имя защиты избирательного права представить все эти факты. Это имеет и моральное, и политическое, и правовое значение, а также важно с точки зрения недопущения подобных фальсификаций в будущем», - отметил Левон Зурабян.

Соб.инф
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