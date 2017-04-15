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В Номере // ПОЛИТИКА // Американцы показали мощь “матери всех бомб”

Американцы показали мощь “матери всех бомб”

Дональду Трампу немедленно напомнили о русском «отце всех бомб»

На днях американский военный транспортник сбросил на подземные туннели на афганско-пакистанской границе мощную бомбу. Это было сделано, чтобы прервать тайные переходы экстремистов «Талибана» из одной страны в другую.

Бомбардировка, согласно официальным комментариям, удалась – самая мощная американская неядерная бомба GBU-43 уничтожила более 35 экстремистов и произвела существенные разрушения. Президент Дональд Трамп похвалил своих военных. А эксперты в один голос отметили, что эта бомбардировка стала открытым предупреждением Северной Корее, ситуация вокруг которой продолжает обостряться, режиму Башара Асада в Сирии и Тегерану, который, в случае дальнейшего обострения обстановки на Ближнем Востоке, может возобновить свою ядерную программу. Американская бомба весом в 11,5 тонн начинена 8-ю тоннами мощной взрывчатки, которая вдвое сильнее обычного тротила. Это – австралийская разработка на основе тротила, гексогена и алюминиевого порошка. Впервые бомба была использовала в 2003 году и тоже в Афганистане, когда американцы сбросили её на базу Бен Ладена Тора-Бора. Неизвестно, какое впечатление произвела на враждебные Америке страны эта очередная демонстрация военной мощи, однако она позволила американским СМИ напомнить, что у России имеется еще более грозный неядерный боеприпас, о чем президент Трамп, возможно, и представления не имел. Как пишет американский National Interest, название российской бомбы сохраняется в секрете, а первые её испытания были проведены 11 сентября 2007 года. Этим боеприпасом является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВПБМ), известная как «отец всех бомб». Она вдвое легче своего американского аналога, однако при этом её мощность вчетверо (!) больше. Кроме того, пишет журнал, по радиусу гарантированного поражения русский «папа» превосходит американскую «маму» в два раза. В свое время специалисты констатировали, что русский «папа» по своей эффективности и возможностям соизмерим с ядерным боеприпасом. Российская вакуумная бомба «позволила заменить целый ряд созданных ранее ядерных средств поражения малой мощности».

Вероятно, все это станет достаточно неприятным сюрпризом для американского президента, который осознает, что на Москву его «игра мускулами» не произвела необходимого впечатления. Остается надеяться, что американо-российские противоречия не достигнут той степени остроты, когда устрашающие бомбы будут пущены в ход обеими сторонами. Хотя сегодня эта надежда, увы, достаточно эфемерна.

 

Соб.инф
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