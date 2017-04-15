Долой старые акцизы, даешь новые – более информативные

С лета в республике будет прекращено предоставление акцизных марок 2013-14 гг.

Глава Комитета госдоходов Вардан Арутюнян уточнил: эти акцизы будут запрещены с 1 июля. Оборот же товаров, коими они уже проштампованы, прекратят с 1 июля 2018 года. Подобный шаг, вероятно, вызван стремлением получать о налогоплательщике как можно больше информации – ведь в марках образца 2015-го и последующих лет сведения гораздо более полные. Они позволяют считывать название компании, адрес, номер учёта налогоплательщика, номенклатуру товара и даже объём его партии. Так что впредь от налогового ока не скроешься.

И $300 млн от «Клуба инвесторов Армении»

Министр экономразвития Сурен Караян заявил, что в нынешнем году инвестиции в экономику Армении, согласно ожиданиям, составят $850 млн. Из них $300 млн – финансовые вливания инвестфонда «Клуб инвесторов Армении».

Правительство одобрило подписание меморандума с этой структурой. И обещает помочь инвесторам реализовывать разного рода программы: в сферах энергетики, горнорудной, городских инфраструктур, IT, перерабатывающей промышленности. Среди инвесторов Клуба - крупные зарубежные предприниматели армянского происхождения, в том числе российский миллиардер Самвел Карапетян. Что касается инвестиций в целом, то, как заверил Караян, всего в ближайшие годы ожидается вложение $3,2 млрд. Из них в 2017-м - $850 млн. «Мы уже составляем план работы с инвесторами, идентифицировали их. Основные направления - энергетика, горнорудная, легкая и пищевая промышленность, фармацевтика», - отметил министр.

Хочешь гособлигацию – купи!

С конца апреля гособлигации Армении смогут покупать и простые граждане, порадовал министр финансов Вардан Арамян.

Комментируя принятые правительством изменения в порядке размещения гособлигаций, он сказал, что граждане смогут приобретать их не только физически, но и с пластиковых карт: «Соответствующую площадку для торгов мы хотим запустить с 26 апреля». Первичный аукцион будет проходить уже не в ЦБ, а на бирже. Предусмотрены изменения и для агентов покупки гособлигаций (в лице финансовых организаций). Теперь они уже не должны будут вносить первоначальный депозит, чтобы участвовать в аукционах. Взаиморасчёт купли-продажи будет проходить по его итогам, постфактум. Всё это позволит увеличить управляемость внутреннего долга, который при прочих равных условиях всегда выгоднее внешнего. «Потому что средства остаются в руках резидентов твоей страны и не уходят за рубеж. То есть выплаты по госдолгу становятся их доходами, оборачиваются в экономике», - пояснил глава Минфина. Кроме того, чем больше заявок на покупку облигаций, тем эффективнее будут формироваться котировки госдолга. А поскольку они являются путеводными (benchmark) для других финансовых инструментов, то могут снизиться процентные ставки в финансовой системе в целом. Арамян напомнил, что в 2017 году дефицит бюджета Армении запланирован в размере 150 млрд драмов, из них на внутренний долг придётся примерно 45 млрд.





В Армении будут заменены препараты против диабета

Больные диабетом типа 1 вместе с инсулином лизпро получают инсулин средней продолжительности действия - хумулин NPH. Так вот его-то и предлагается заменить.

Речь идет об инсулине гларгине, имеющем более длительное действие и позволяющем сократить побочные болезни (в том числе сердечно-сосудистые). Что остается лишь приветствовать. Тем более что число диабетиков в нашей республике, к сожалению, становится все больше. И в их числе немало детей и молодежи. Так, в 2016-м на 8% больше стало диабетиков до 18 лет и на 14,4% больше в возрасте 18-22 лет. Печально, что 31% детей, больных диабетом – дети из необеспеченных семей. А 5% не имеют одного или двух родителей.