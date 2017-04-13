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В Номере // ПОЛИТИКА // Отношения с Грузией укрепляются и имеют большой потенциал

Отношения с Грузией укрепляются и имеют большой потенциал

Президент Серж Саргсян вчера принял министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, сообщила пресс-служба главы государства.

Приветствуя гостя, Серж Саргсян выразил надежду, что официальный визит Михаила Джанелидзе в Армению будет результативным и придаст новый стимул укреплению межгосударственных связей. Президент и глава грузинской дипломатии с обоюдным удовлетворением констатировали, что армяно-грузинские отношения динамично развиваются: существует активный политический диалог, углубляются экономические отношения и сотрудничество в гуманитарной сфере. В этом контексте Серж Саргсян подчеркнул, что для Армении отношения с дружественной Грузией дороги, и наша страна заинтересована в том, чтобы год от года развивать и ещё более укреплять эти добрососедские отношения. Собеседники с теплотой вспомнили свою прошлогоднюю встречу в Ереване и плодотворные обсуждения. Министр Джанелидзе высоко оценил значительную работу по укреплению двусторонних межгосударственных отношений за 25 лет, прошедших со времени установления дипломатических отношений. Он отметил, что особенно в последние годы эти отношения на всех уровнях и в межотраслевых контактах активизировались. При этом министр особо подчеркнул взаимодействие в энергетической сфере. Однако, по его словам, необходимо сделать всё возможное, чтобы полноценно использовать существующий в этой сфере большой потенциал. На встрече речь шла также о возможностях развития взаимодействия в многостороннем формате, о программах диалога и сотрудничества с ЕС, региональных проблемах и вызовах, процессе урегулирования карабахской проблемы. Собеседники подчеркнули важное значение стабильности и мира с точки зрения перспектив развития региона. Глава грузинского МИД поздравил Сержа Саргсяна с проведением в Армении парламентских выборов в соответствии с международными критериями и с победой Республиканской партии Армении.

 

 

 

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