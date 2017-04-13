Старый парламент работать больше не хочет

Начиная с понедельника пока еще действующий парламент 5-го созыва никак не может начать свою последнюю четырехдневку, в повестку которой планировалось включить 93 вопроса и 29 международных соглашений.

Перед началом заседания во вторник вице-спикер НС Эдуард Шармазанов прошелся по залу и лично за руку поздоровался со всеми присутствующими депутатами. Их оказалось не так много - 11 депутатов, включая вице-спикера, при необходимых для кворума 66.

“Поскольку наши ряды редеют, я хочу выразить благодарность за совместную работу тем депутатам, которые не будут присутствовать в парламенте нового созыва. Я искренне вам благодарен за все споры, острые дискуссии, и если был в каком-то вопросе строг к вам или несправедлив, то прошу меня простить”, - сказал Шармазанов.

В ходе предыдущей четырехдневки армянские парламентарии сорвали все заседания, так и не обеспечив кворума. На последнее из четырехдневных заседаний тогда не пришел ни один из народных избранников. Некоторые политические силы объяснили это тем, что многие депутаты заняты предвыборной агитацией в преддверии парламентских выборов, которые состоялись 2 апреля.

Напомним, что весенняя сессия НС стартовала 6 февраля. С начала сессии депутаты провели всего два четырехдневных заседания. При этом вторая четырехдневка была особо продуктивной - за три дня депутаты приняли более 50 поправок в законопроекты, многие из которых сразу в нескольких чтениях, а также выбрали нового главу Контрольной палаты. Именно тогда депутаты объявили, что расценивают четырехдневку 27 февраля – 2 марта как последнюю в нынешнем созыве, поскольку начинается предвыборная агитация, после чего - парламентские выборы. В итоге депутаты сорвали все последующие четырехдневки.

Первое заседание парламента нового 6-го созыва состоится в третий четверг после объявления окончательных результатов выборов Центральной избирательной комиссией, которые были представлены 9 апреля. Ожидается, что это будет 27 апреля, если ни одна из политических сил не попытается оспорить официальные результаты в Конституционном суде.

Напомним, что по окончательным итогам выборов, в новый парламент прошли 4 политические силы: правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР Дашнакцутюн – 103 148 голосов или 6.58%. Остальные блоки и партии не получили необходимых для прохождения в парламент процентов (5% для партий и 7% для блоков). В частности, партия «Армянское возрождение» набрала 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян – Раффи - Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%. Согласно окончательным данным, в выборах приняли участие 1 575 786 человек из 2 585 468 избирателей.

Отметим также, что РПА обеспечила стабильное большинство в новом Национальном собрании, получив 58 мандатов, в том числе три мандата нацменьшинств – езидской, ассирийской и курдской, блок “Царукян” - 31 (в том числе мандат русской общины), блок “Елк” - 9, партия Дашнакцутюн - 7 мандатов.

Что касается возможности коалиции, то на данном этапе, как заявил вчера Эдуард Шармазанов после заседания Исполнительного органа РПА, обсуждается формат сотрудничества с АРФ Дашнакцутюн в будущем правительстве. «Учитывая, что обсуждения пока не завершены, было бы неправильно, если бы мы обсуждали касающиеся будущего правительства вопросы. О будущем премьер-министре речи нет, нашим премьером остается Карен Карапетян», - заявил Шармазанов, добавив, что вопрос создания коалиции с блоком «Царукян» не обсуждается. «В настоящее время на повестке РПА нет такого вопроса», - отметил он.