Тиллерсон в Москве: многочасовые дискуссии не привели к взаимопониманию

Но и русские, и американцы хотели бы покончить с «деградацией взаимоотношений»

Вчера в Москве находился государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Визит и его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым проходили на весьма неблагоприятном фоне из-за американского ракетного налета на авиабазу в Сирии и крайне жестких высказываний американских политиков в адрес Кремля.

Ранее посол США в России Джон Теффт сообщил, что Тиллерсон рассчитывает и на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагалось, что американский дипломат может предложить России возвращение в “большую семерку”, если она прекратит поддерживать сирийский режим. Сам Тиллерсон в преддверии поездки заявил, что Россия должна сделать выбор: присоединиться к США и их союзникам, либо остаться на стороне Башара Асада, Ирана и группировки «Хезболла». А президент Дональд Трамп в свою очередь обозвал Асада «животным», которого тем не менее поддерживает Москва, отчего он и идет на преступления против своего народа. Многие расценили происходящее как указание на то, что глава дипведомства США привез в Москву «ультиматум», ответа на который он потребует у своих российских собеседников. Мол, «сдайте» Асада, а мы взамен смягчим позицию по Крыму и постепенно ослабим санкции. Это смешно. Ни под каким видом Москва Асада не сдаст – Путин, надо признать, никогда не делает ничего подобного в отношении своих верных союзников и партнеров. Кроме того, уход России из Сирии означал бы огромные проблемы для Ирана, и понятно, что такая перспектива Кремль также никак не вдохновляет. Собственно говоря, Владимир Путин уже дал понять, что подобные темы предметом торга быть не могут. Относительно постоянных заклинаний об уходе Асада и обвинений в химической атаке в Идлибе он, цитируя Остапа Бендера, коротко заметил: «Скучно, девушки! Это мы уже не раз слышали». И заодно отметил, что «готов потерпеть» пребывание в роли противника Запада. Кстати, по словам Путина, при Трампе Россия «меньше доверяет» США, нежели при Обаме... Разумеется, аналогичный подход продемонстрировал на переговорах и Сергей Лавров: «Наша последовательная линия формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры или ложного выбора – «либо вы с нами, либо против нас». Впрочем, Лавров дипломатично назвал визит Тиллерсона «своевременным», поскольку возникает возможность «откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по формированию широкого антитеррористического фронта». В ответ Тиллерсон указал, что «интересы России и США в некоторых областях совпадают, несмотря на отличия в тактических подходах».

Кстати, переговоры начались с выволочки представителям СМИ. Как только главы внешнеполитических ведомств вошли в зал Дома приемов МИД, американские журналисты начали выкрикивать вопросы российскому министру, не дожидаясь пресс-конференции. «Кто вас воспитывал?» — отреагировал Лавров. В зале стало тихо. Встреча руководителей внешней политики России и США продолжалась более 5 часов, но симптоматично, что никакого совместного заявления по её результатам принято не было. Долгое время неизвестно было также, примет ли Тиллерсона Владимир Путин. На официальном уровне заявлялось, что вероятность такой встречи «весьма высока», но никакой ясности до последнего момента не было. «Если министры посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас проинформируем», — ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов. Министры, конечно, «посчитали целесообразным», и Путин принял в Кремле Лаврова и Тиллерсона. Встреча продлилась два часа, после чего министры провели совместную пресс-конференцию.

По словам Лаврова, «переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений, для взаимодействия по международным делам». Глава МИД РФ заявил, что стороны подтвердили «общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом», и в этом контексте Москва нацелена на восстановление каналов взаимной информации по ситуации в Сирии между военными двух стран. Кроме того, Лавров сказал, что его американский коллега согласился с тем, что трагические события в Идлибе должны быть беспристрастно и подробно расследованы. Также в Москве видят попытки помешать сотрудничеству России и США, обострить конфронтацию. «Считаем, что это недальновидный подход. История доказала, что когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир».

Тиллерсон был менее многословен и куда менее оптимистичен. Он отметил, что двусторонние отношения находятся на очень низкой точке и предстоит сделать многое, чтобы преодолеть взаимное недоверие. Однако повторил, что в Вашингтоне совершенно убеждены, что режим Асада применил химоружие против собственного народа, в связи с чем они считают, что Башару Асаду нет места в будущей Сирии (но если такая убежденность сохраняется, о каком согласии на объективное расследование может идти речь?). «Ни США, ни мировое сообщество не примут ситуации, при которой Асад останется у власти», и «Москва должна понять такую позицию». Что же касается Украины, то американский госсекретарь указал, что Россия обязана скрупулезно выполнять решения о снижении напряженности в Донбассе и склонять к этому руководство непризнанных ЛНР и ДНР. В противном случае говорить о существенном улучшении взаимоотношений не придется.

В целом пресс-конференция создала впечатление, что хотя стороны и обсудили массу самых животрепещущих вопросов международной политики (включая очень острую проблему северокорейской ракетно-ядерной программы) и двусторонних взаимоотношений, однако взаимопонимания по большинству из них не достигли. В ближайшей перспективе ожидать серьезных подвижек в российско-американском взаимодействии вряд ли приходится, хотя на словах министры в один голос призывали «покончить с деградацией» в двусторонних отношениях.

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«Почетный казак» Трамп разочаровал казаков

Атаман петербургского городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков заявил, что рассматривает возможность разжаловать президента США Дональда Трампа из звания есаула и лишить его звания почетного казака.

Поляков назвал последние действия Трампа на мировой арене ошибочными. «Мы видим, кто окружает его и кто консультирует — не самые лучшие люди, которые относятся к России традиционно не очень хорошо», — заявил казак. Поляков выразил надежду, что Трамп «осознает» неправильность своих решений. Общество «Ибрис» присвоило Трампу звание есаула и статус почетного казака в августе 2016 года, еще во время предвыборной кампании в США. Позже казаки приглашали Трампа с семьей в Петербург, на хутор атамана Полякова, с целью познакомить его с русской культурой.