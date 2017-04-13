Абдулла Гюль хочет скинуть Эрдогана?

Бывший президент Турции готовится вернуться в политику и заняться урегулированием отношений с соседями

В Баку побывал одиннадцатый президент Турции Абдулла Гюль. В составе большой делегации и в непонятном статусе. Гюль провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, ознакомился с достопримечательностями азербайджанской столицы, пообщался на улицах с горожанами. В ходе публичных выступлений несколько раз заверил азербайджанцев в том, что Турция никогда не оставит их одних в противостоянии с армянами. Официальные пресс-релизы не упоминают о целях визита. И это порождает немало вопросов.

Очевидно, что это была не частная поездка. Об этом свидетельствует состав сопровождавшей гостя делегации и уровень, на котором его в Баку принимали. Так с какой же целью пенсионер Абдулла Гюль посетил соседнюю страну и о чем вел переговоры с Ильхамом Алиевым? Ответ на этот вопрос поможет найти осторожный намек, который сделал в ходе встречи с азербайджанским президентом сам Абдулла Гюль. Он напомнил, что все турецкие правители (как президенты, так и премьер-министры) после вступления в должность первый свой зарубежный визит наносили именно в Баку. Это заявление весьма примечательно на фоне публикаций в турецкой прессе о том, что после предстоящего референдума бывший глава государства объявит о возвращении в большую политику. То есть Абдулла Гюль свое возвращение тоже начал именно с Баку. Теперь-то понятно, почему его встречали вовсе не как пенсионера.

Впрочем, накануне Гюль имел еще одну зарубежную поездку. Но недавний его визит в столицу Иордании был почти секретным. По данным журналистов турецкого телеканала “Akit TV”, в Аммане экс-президент Турции вел тайные переговоры с рядом зарубежных политиков с целью заручиться поддержкой Европы после его возвращения в политику. Источник располагает сведениями о том, что Абдулле Гюлю в его начинании активно покровительствует бывший премьер-министр Британии Тони Блер. Если верить сведениям телеканала, то после референдума по конституционным поправкам Гюль объявит о выходе из рядов правящей Партии справедливости и развития. Его партнерами в вопросе создания новой политической партии могут выступить оказавшиеся не у дел бывший премьер-министр Ахмед Давутоглу, бывший вице-премьер Бюлент Арынч, бывший министр иностранных дел Али Бабаджан и бывший спикер парламента Али Шахин.

Заметно, что в последние недели Абдулла Гюль все чаще позволяет себе критику в адрес властей и даже откровенные демарши. Так, например, он демонстративно отказался принять приглашение на ужин главы правительства Бинали Йылдырыма. Еще до того он в интервью журналистам заявил, что действия властей привели к полной утрате доверия к Турции со стороны стран Запада. Но прямой конфронтации с Эрдоганом экс-президент старается пока избегать, желая дождаться итогов референдума по конституционным поправкам. Голосование по вопросу отношения к предложенным Эрдоганом изменениям, призванным преобразовать Турцию в президентскую республику, состоится в воскресенье. Данные социологических опросов свидетельствуют о том, что вероятность провала инициативы весьма велика. Объективные исследования позволяют заметить, что противников конституционных поправок будет больше, чем сторонников. Если инициатива Эрдогана действительно будет отвергнута народом, Турцию будут ждать новые потрясения. Требование досрочных выборов станет неизбежным. И если Гюль к тому времени успеет зарегистрировать партию, его шансы станут весьма и весьма велики. Именно Абдулла Гюль является тем, пожалуй, единственным человеком, который способен стать реальной альтернативой Эрдогану.

Активизация Абдуллы Гюля, конечно же, не по душе Эрдогану, который уже несколько раз пользовался поводами нанести удары по экс-президенту. Примечательно, что в зарождающемся противостоянии на первом плане – Армянский вопрос. Для дискредитации предшественника Эрдоган прибег к обвинениям в армянофилии. На закрытой встрече с учеными по вопросу противодействия международной кампании по признанию геноцида глава государства позволил себе резкую критику в адрес Гюля. Он заявил, что в 2008-м году, согласившись посетить Ереван, тогдашний президент проявил непростительную недальновидность. Президент призвал оппонентов согласиться с тем, что поездка в Армению была большой ошибкой, которую армяне якобы использовали в своей борьбе против Турции. По словам Эрдогана, начатый по инициативе Абдуллы Гюля процесс был выгоден только Сержу Саргсяну, а Турции не принес никаких дипломатических успехов. Армяне же, мол, в результате проводимой Гюлем “футбольной дипломатии” обрели “козырную карту”, которой по сей день пользуются.

Экс-президент тогда сделал вид, что не заметил брошенную ему перчатку. Комментируя адресованные ему обвинения, Абдулла Гюль высказался достаточно корректно, оставляя оппоненту место для “заднего хода”. Он выразил предположение о том, что Реджеп Эрдоган был неверно понят. Гюль заявил, что не может себе представить, чтобы президент сказал о нем такое, поскольку детали, касающиеся армяно-турецкого диалога, он согласовывал с ним лично. Тем не менее наличие разногласий с Эрдоганом в Армянском вопросе Абдулле Гюлю было бы трудно опровергнуть. Еще в 2015-м году пресс-секретарь бывшего главы государства Ахмет Север заявил, что “Абдуллу Гюля очень расстраивает тот факт, что две начатые им важные инициативы - решение курдского вопроса и нормализация отношений с Арменией - не принесли результатов”. “Господин Гюль считает, что существовали благоприятные условия для решения курдского и армянского вопросов, однако инициативы прервались, и это действительно расстроило его”, - отметил Север.

Намечающаяся и почти неизбежная конфронтация между Гюлем и Эрдоганом не может не затрагивать интересы Армении. Выгодно ли нам возвращение Гюля? Очевидно, что в армяно-турецком диалоге Абдулла Гюль проявил себя гораздо более конструктивно, чем Реджеп Тайип Эрдоган. В турецкой прессе было немало публикаций о том, что в 2008-2010-м годах между главой государства и главой правительства были серьезные противоречия по вопросу армяно-турецких отношений. “У Гюля и Эрдогана есть разногласия по Армении”, - гласил заголовок статьи в газете “Хюрриет”. Разница в акцентах выступлений бывшего президента и его преемника действительно чувствовалась. Абдулла Гюль выглядел сторонником установления отношений с Арменией без предварительных условий. Реджеп Тайип Эрдоган, наоборот, был предельно жестким и абсолютно бескомпромиссным.

Тогда это напоминало игру с распределением ролей. Разыгрываемый спектакль был похож на детектив с добрым и злым полицейским, которые выглядят по-разному, при этом делая одно дело. Но последовавшие откровения Эрдогана позволяют убедиться в том, что противоречия в подходах действительно имеются. Позиция Абдуллы Гюля для нас куда более понятна и приемлема. Теперь уже совершенно ясно, что пока в Анкаре у власти Реджеп Тайип Эрдоган, никакого диалога с турками у нас быть не может. Перемены в Анкаре могут создать условия для возобновления диалога.