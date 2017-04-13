К раздаче столичных мандатов допустят всех баллотирующихся

Все три политические силы, баллотирующиеся на выборах в Совет старейшин Еревана, будут допущены к распределению мандатов, заявил вчера журналистам председатель ЦИК Тигран Мукучян.

Как пояснил глава ЦИК, согласно Избирательному кодексу, на выборах Совета старейшин Еревана не может баллотироваться меньше трех политических сил. «Поэтому даже если какая-то сила не преодолеет проходного барьера, это не лишит её возможности участвовать в распределении мандатов старейшин», - заявил он.

Напомним, что в выборах в Совет старейшин Еревана примут участие 3 политические силы: РПА, список которой возглавляет Тарон Маргарян; блок «Елк», список которого возглавляет Никол Пашинян, партия «Еркир Цирани», список которой возглавляет Заруи Постанджян. Процесс регистрации кандидатов в члены Совета старейшин Еревана, выдвинутых указанными политическими силами, продлится до 14 апреля. Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая. Предвыборная агитация начнется 21 апреля и продлится до 12 мая. Выборы пройдут 14 мая. По итогам выборов Совет старейшин выберет и мэра столицы. Кандидатами в мэры являются первые номера в пропорциональных списках баллотирующихся партий.

Центральная избирательная комиссия сформировала избирательные участки для проведения выборов в Совет старейшин Еревана и представила места их дислокации. Первый участок включает Аван, второй – Нор-Норк, третий – Канакер-Зейтун, четвертый – Арабкир, пятый – Давиташен, шестой – Ачапняк, седьмой – Малатию-Себастию, восьмой – Шенгавит, девятый – Норк-Мараш и Кентрон, десятый – Эребуни и Нубарашен.

Отдел паспортов и виз полиции представил в ЦИК информацию о числе избирателей, имеющих право голоса на столичных выборах. По этим данным, таковых – 841 тысяча 973 человека.

Кстати, из участвующих в выборах партий только РПА получит места председателей и секретарей участковых избиркомов. Дело в том, что, согласно закону, должности будут распределены пропорционально численностям фракций пока действующего парламента. В итоге кроме РПА, которая получит 211 мест в избиркомах, места полагаются и представленным в столичном авагани пяти политическим сил, которые, как известно, в нынешних выборах не участвуют. Так, 148 мест получит «Процветающая Армения», 27 – Армянский национальный конгресс, по 26 – АРФ Дашнакцутюн, «Наследие» и «Армянское возрождение». Таким образом, две из трех баллотирующихся сил, блок «Выход» и партия «Еркир Цирани», не будут иметь представителей в избиркомах, так как не избирались в предыдущий парламент.

ЦИК также заявил, что на выборах Совета старейшин Еревана тоже будет вести трансляцию с избирательных участков, как и на парламентских выборах 2 апреля. По словам главы ЦИК, согласно Избирательному кодексу, выборы местного самоуправления можно проводить без технических нововведений до осени 2017 г. Тем не менее Центризбирком решил применить эту технику и сейчас для большей прозрачности избирательного процесса. «Использование камер потребует дополнительных затрат, которые, думаем, будут найдены», - заявил Тигран Мукучян.