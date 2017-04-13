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В Номере // ПОЛИТИКА // “Проблема Нагорного Карабаха не является внутренним делом Баку”

“Проблема Нагорного Карабаха не является внутренним делом Баку”

Заявления главы Азербайджана идут вразрез с реальностью

Вопрос участия Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах) как независимого участника переговоров в формате Минской группы ОБСЕ продолжает оставаться камнем преткновения для заинтересованных сторон.

В Армении, ныне парламентской республике, различные партии могут стоять на разных позициях по судьбе Карабаха. Но, как показывают результаты последних выборов, партии, отстаивающие вариант передачи в той или иной форме Нагорного Карабаха под юрисдикцию Азербайджана, не имеют шансов быть в парламенте. Тем не менее они всегда могут транслировать свою точку зрения и бороться дозволенными в демократическом государстве способами за ее принятие большинством. В отличие от Армении, Азербайджан — это президентская республика, постепенно приобретающая черты суперпрезидентской. Особенно ярко это проявилось в ходе обострения конфликта в апреле 2016 года. Заявления главы Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «независимость Нагорного Карабаха никогда не признает ни одна страна», идут вразрез с реальным положением дел. Отношения Еревана и Степанакерта как независимых политических субъектов определены народным референдумом, и с этой данностью Баку приходится считаться. Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, напомнившего, что «проблема урегулирования карабахского конфликта не является внутренним делом Баку», предполагает дальнейшие переговоры о статусе. По мнению Лаврова, такие переговоры вполне возможны в рамках Минского процесса. И возможно, именно это обсуждение выдвинет Степанакерт как независимую сторону переговоров.

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