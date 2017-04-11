Ментор не поучает, ментор советует, поддерживает, учит не сдаваться…

На днях в посольстве США в Ереване состоялось закрытие проeкта “Women’s Mentoring Program 2016-17”, в переводе на русский “Программа женщин–менторов”. Суть инициативы вовсе не в том, чтобы поучать кого-то, а в том, чтобы прибавить профессиональной уверенности тем, кто пока в самом начале своего профессионального пути: а точнее - учащимся армянских вузов. Миссия эта возложена на женщин, состоявшихся в своих сферах деятельности. Отметим, программа существует с декабря 2009 года: тогда-то эксперты и задумались над низкой вовлеченностью женщин в управлениe и в бизнес и решили помочь…

Осуществляется проект по инициативе посольства США. На церемонии закрытия “Women’s Mentoring Program 2016-17” выступил посол США Ричард МИЛЛС, который говорил о том, как важны для начинающих специалистов не только знания, но и поддержка - нужное слово, совет. Говорил о том, как важно работать над собой и как хорошо, когда в такие моменты рядом оказываются нужные люди, которые уже преодолели трудности в профессии.

Отметим также, что программа эта сугубо волонтерская и в этом году в ней приняли участие 60 женщин-профессионалов и девушек-студенток. Вначале они подали свои заявки в посольство, которое в сотрудичестве с Американским университетом Армении и Центром развития и поддержки молодежи отбирало претенденток, проводило интервью. Кандидаты на участие указывали, с какого рода специалистами и людьми им хотелось бы общаться на протяжении года. Кстати, совсем необязательно, чтобы профессиональные интересы совпадали. Для ментора куда важнее оказаться со своим, скажем так, подопечным на одной волне, уметь слушать и понимать его, а, главное, направить профессиональную энергию в нужное русло, научить не сдаваться на пути к цели. К слову, выгода тут взаимная: ментору тоже часто нужен глоток свежего воздуха, непредвзятое мнение, ясный, незамутненный проблемами взгляд на ту или иную проблему. И зачастую именно беседы с начинающими, неискушенными в жизни и в специальности людьми помогают не заржаветь и смотреть на происходящее другими глазами.

Прошлой весной менторы и студенты только знакомились: на первой встрече определили спектр интересов и тем, вокруг которых им предстояло работать. Впрочем, “работа” - в данном случае слово слишком суровое. Скорее непринужденное общение, вопросы-ответы, дельные советы с перерывом на групповые неформальные встречи, организованные по инициативе посольства США. Теперь, спустя год, участники программы собрались вновь, но не для того, чтобы попрощаться, а чтобы закрепить сложившееся за год сотрудничество, а для кого и теплые дружеские отношения: ведь проекты проектами, а контакты и живое общение еще никто не отменял.