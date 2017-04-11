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В Номере // ПОЛИТИКА // "Кокса - Наири”: эндопротезирование - быстро, без боли и надолго…

"Кокса - Наири”: эндопротезирование - быстро, без боли и надолго…

Год назад в медицинском центре "Наири" открылась новая финско-армянская клиника ортопедии "Кокса - Наири" (Nairi-Coxa), специализирующаяся на операциях по установке искусственных суставов. Отметим, что знаменитая финская "Кокса" самая передовая в Скандинавии - по части эндопротезирования ей нет равных. Ежегодно врачи "Кокса" проводят около 3000 операций, включая 600 ревизионных - то есть повторных. В клинику съезжаются пациенты со всего света. Помимо зачастую беспрецедентных операций, "Кокса" известна и эксклюзивными методами лечения, позволяющими исключить осложнения.

 

Примечательно, что Армения стала первой страной в Закавказском регионе, начавшей сотрудничество с финской клиникой: на постсоветском пространстве второй такой нет. За последний год персоналу "Кокса-Наири" удалось успешно прооперировать 30 пациентов. Настолько успешно, что сегодня они не испытывают неудобств, у них нет осложнений, они живут своей нормальной жизнью… Те, кто когда-либо сталкивался с эндопротезированием, в курсе, что постоперационный период в обычных условиях длится дней 10-15 как минимум. Все это время пациент лежит в больнице, испытывая крайне неприятные ощущения, а то и сильные боли. В случае с "Кокса" все происходит намного быстрее, а главное безболезненно. "Идея открытия клиники наглядно демонстрирует стратегию нашего руководителя профессора Арутюна КУШКЯНА, делающего ставку на создание "референс"-центров, - говорит координатор проекта Михаил МАНУКЯН. - Я говорю о точечных, узкоспециализированных центрах, сосредоточенных вокруг какой-то одной сферы. В данном случае получилось воплотить проект в рамках армяно- финской клиники".

"Однозначно можно сказать, что "Кокса" в Армении состоялась, - сказал исполнительный директор "Наири" Анатолий АМАТУНИ. - К счастью, все те больные, которые прошли через наших специалистов, чувствуют себя хорошо. Работа "Кокса" - это новая методика, новое слово в медицине. Специалисты очень серьезно стажировались в Финляндии: и врачи, и операционные медсестры. Это замечательная возможность развивать нашу армянскую медицину. За последний год было сделано приблизительно 30 операций и особо отмечу, что несколько из них носили ревизионный характер: заменить старые протезы на новые - процесс крайне сложный, но у нас получилось добиться хороших результатов"... "За этот год удалось достичь большого прогресса, - говорит Тармо МАРТИКАЙНЕН - директор "Кокса". - Сейчас в Финляндии проходит стажировку врач Грачья Арутюнян, который по приезде будет лечить людей так, как того требуют наши стандарты. И делается все, чтобы у армянских специалистов были самые качественные импланты и инструменты".

"С появлением "Кокса" в Армении кардинально изменилось качество эндопротезирования, - считает Михаил Манукян. - Мы получили возможность сотрудничать с крупной фирмой Zimmer Biomet, изготовляющей качественные протезы, а эксклюзивная методика позволяет пациенту через пару часов встать на ноги и ходить. Не было ни одного больного, который после тяжелой операции провел бы в больнице более трех дней. К стажировке относятся очень ответственно. До открытия клиники, один из врачей был направлен на подготовку в Финляндию и не выходил из операционной три месяца, он участвовал в 200 операциях. В самой "Кокса" очень довольны результатами нашей работы. Там внимательно изучают дело каждого пациента, им посылаются и результаты дооперационного исследования, созывается консилиум, затем мы направляем им итоги самой операции и, наконец, реабилитационного процесса"…

Отметим, операции "Кокса" - это не только качественный протез и грамотно проведенная операция, это еще и стерильность: врачи делают свою работу в специальных скафандрах, чтобы исключить любую возможность осложнений. Проникновение инфекции может быть судьбоносным, поэтому используются высококачественные антибактериальные средства. Созданы особые условия, благодаря которым поддерживается нужная температура в помещении. "Но самое главное, что у наших граждан появилась возможность оперироваться не где-нибудь на Западе, а у себя на Родине. Это значит ездить больше никуда не нужно - в "Кокса Наири" способны оказать помощь на самом высоком уровне и лет на 25 пациент уж точно забудет о своих проблемах", - подчеркнул Анатолий Аматуни.

 

Анна САТЯН

Последнее обновление ( 11.04.17 10:43 )

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