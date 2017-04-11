Поствыборная апатия в Армении: оппозиция отказалась от борьбы за столицу

В Ереване 14 мая состоятся выборы Совета старейшин, для участия в которых в ЦИК подали документы три политические силы — правящая Республиканская партия Армении (РПА), оппозиционный блок «Елк» («Выход») и новоявленная оппозиционная партия во главе с экс-депутатом Заруи Постанджян «Еркир цирани». И хотя после конституционных изменений в республике, которая перешла на парламентскую модель правления, выборы Совета старейшин столицы стали вторыми после парламентских по своей значимости и важности, тем не менее многие политические силы отказались от этой борьбы. Даже те, которые по итогам состоявшихся 2 апреля парламентских выборов прошли в парламент, пишет EADaily (11.04.17).



Пропорциональный список РПА на предстоящих выборах возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян. Эксперты считают, что у блока «Елк», список которого возглавляет депутат Национального собрания Никол Пашинян, есть шансы пройти в Совет старейшин, однако отвоевать пост мэра у правящей партии практически невозможно.

В беседе с EADaily социолог Агарон Адибекян заявил, что Тарон Маргарян, согласно их опросам, занимает четвертую позицию в рейтинге самых влиятельных политических деятелей страны после президента Сержа Саргсяна, лидера второй по значимости партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и премьер-министра Карена Карапетяна. Так что две другие политические силы, по сути, будут бороться лишь за второе место в Совете старейшин.

«У блока „Елк“ есть все шансы оказаться на втором месте, так как, согласно результатам парламентских выборов, у них больше сторонников в столице, чем в регионах страны. Так что если они смогут правильно распределить свой ресурс и провести хорошую предвыборную кампанию, то в Совете старейшин мы их увидим», — отметил он.

На руку «Елк”-у играет и тот факт, что Гагик Царукян отказался от участия в этих выборах, хотя по итогам состоявшихся 2 апреля парламентских выборов возглавляемый им блок «Царукян» занял второе место и в будущем парламенте будет иметь 39 депутатских мандатов из 105-и. Тем не менее лидер «Процветающей Армении» пару дней назад заявил, что отказывается от борьбы, так как из-за парламентских выборов его команда не успела должным образом подготовить программу предложений по столице, а участие только ради участия никогда не было для него приоритетным. В нынешнем Совете старейшин «Процветающая Армения» имеет вторую по величине фракцию, но почему Гагик Царукян решил отказаться от борьбы для сохранения хотя бы этих мест, остается только гадать.

По словам Адибекяна, оппозиционные силы теперь должны бороться за царукяновский электорат, хотя и здесь не все однозначно. «Электорат блока „Царукян“ включает в себя как оппозиционно настроенные, так и провластно настроенные голоса, так как многие надеялись, что Царукян, если и не возьмет власть, то хотя бы войдет в коалицию с Республиканской партией. И сейчас не исключено, что этот электорат опять расколется: одна часть отдаст свой голос Тарону Маргаряну, а другая — оппозиции. И опять же от Пашиняна и Постанджян зависит, кто из них заберет голоса избирателей Царукяна», — подчеркнул социолог.

Подготовила

Лия ХОДЖОЯН