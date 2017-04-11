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В Номере // ПОЛИТИКА // СМИ узнали о подготовленном Великобританией пакете антироссийских санкций

СМИ узнали о подготовленном Великобританией пакете антироссийских санкций

Великобритания намерена добиваться от партнеров по G7 введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщила газета The Times.
По мнению Лондона, это должно быть сделано в наказание за поддержку режима президента Сирии Башара Асада, применившего, как настаивает британская сторона, химоружие в Идлибе. «Министр иностранных дел Борис Джонсон будет требовать от западных стран “очень жестких санкций в виде наказания” за химическую атаку на контролируемой повстанцами территории. Документ с санкциями подготовлен к заседанию глав МИД G7, которое пройдет в провинции Лукка, Италия», — говорится в публикации. Джонсон настаивает на том, чтобы ограничения были введены в том случае, если Москва не откажется от поддержки Асада. 9 апреля постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что президент Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения очередных антироссийских санкций за поддержку Сирии. В тот же день сенатор Джон Маккейн заявил, что Белый дом отчасти несет ответственность за химатаку в сирийской Идлибе.

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