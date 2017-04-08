Армения и Россия никогда не были по разные стороны баррикад

Стратегическое партнерство двух стран – одно из самых эффективных на постсоветском пространстве

Сегодня отмечается знаменательная дата – 25 лет назад, 3 апреля 1992 года, между Республикой Армения и Российской Федерацией были установлены дипломатические отношения. Мы с моим российским коллегой и другом Сергеем Лавровым в феврале открыли в Москве фотовыставку архивных документов – первое в ряду мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.

Установление дипломатических отношений открыло новую страницу в современной истории прошедших испытание временем многовековых отношений дружбы братских народов наших стран.

Мы, если так можно выразиться, никогда не были по разные стороны баррикад. На протяжении истории наши отцы, деды не раз вместе сражались на фронтах многих войн. В тяжелых испытаниях Великой Отечественной выросла блестящая плеяда военачальников: 4 маршала, 60 генералов-армян. Высшей награды Героя были удостоены 103 армянина. Имена маршалов Баграмяна, Бабаджаняна, Худякова, адмирала Исакова являются гордостью как в России, так и в Армении. Однако не только военные, полководцы, но и многие государственные деятели, деятели науки и искусства являются нашей общей гордостью. Кто не знает художника Айвазовского, композиторов Хачатуряна, Бабаджаняна, астрофизика Амбарцумяна, авиаконструктора Микояна или ученого Оганесяна, именем которого недавно назвали элемент таблицы Менделеева, да и многих других.

Наши народы связывает много глубинных нитей, что составляет тот прочный фундамент, на котором строятся многогранные отношения между Арменией и Россией. Сегодня армяно-российское союзническое стратегическое партнерство является образцовой моделью сотрудничества, одной из самых успешных и эффективных на постсоветском пространстве.

Между нашими странами имеется солидная договорно-правовая база: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Декларация о союзническом взаимодействии, подписано более 200 договоров и соглашений. Охват и глубина наших отношений говорят сами за себя. Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем уровне. За последние 10 лет состоялось около 100 встреч между руководителями наших стран. Цифра впечатляющая. Хотя это естественно для стран-союзников.

Осуществляется плодотворная координация между внешнеполитическими ведомствами, конструктивное взаимодействие в ОДКБ, СНГ, ООН, ОБСЕ, в рамках других международных организаций. Налажено тесное взаимодействие в сфере безопасности, военно-техническое сотрудничество. Поддерживаются интенсивные связи между правительствами, парламентами, различными ведомствами двух стран.

Россия является важнейшим торгово-экономическим партнером, рынком экспорта армянской продукции. Российские инвестиции превысили 3 млрд долл., в Армении действуют более 2 тыс. предприятий с российским капиталом. Развивается успешное сотрудничество в области энергетики, в том числе и атомной, в сфере транспорта, горнодобывающей промышленности, инновационных технологий, во многих других областях. Подписана долгосрочная программа экономического сотрудничества до 2020 года, что свидетельствует об исключительном характере наших экономических отношений, направленных на перспективу. Дополнительные возможности для развития экономического сотрудничества открыло присоединение Армении к ЕАЭС.

Развиваются прочные партнерские связи между 70 регионами России и областями Армении, регулярно проводятся межрегиональные форумы, подписана перспективная программа децентрализованного сотрудничества на 2016–2021 годы.

Мы придаем важное значение гуманитарной сфере сотрудничества, в том числе в таких областях, как культура, наука, здравоохранение, туризм. Уделяем особое внимание образовательным связям. В Армении действует филиал МГУ, открыты другие филиалы российских вузов, Славянский университет, где учатся более 4 тыс. студентов. В российских вузах обучаются более 5,5 тыс. армянских граждан.

Российские каналы телевидения доступны во всех населенных пунктах Армении. Издаются газеты на русском языке, подавляющее большинство средств массовой информации имеют русские версии на своих сайтах. Это важно для сохранения и упрочения духовной, культурной близости между нашими народами, и мы продолжаем уделять большое внимание этой сфере.

Огромный вклад в укрепление связей между нашими странами вносит многочисленная армянская община России. Первые упоминания о присутствии армян на Руси датируются XI веком, а Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской Апостольской Церкви была основана ровно 300 лет назад.

Мы высоко ценим посреднические усилия России, в том числе и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в урегулировании нагорно-карабахской проблемы. Именно благодаря усилиям России 12 мая 1994 года между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией было подписано бессрочное соглашение о прекращении огня. Это дало возможность сторонам перейти к фазе политического урегулирования конфликта. Несмотря на продолжающиеся попытки азербайджанской стороны сорвать выполнение этого соглашения, в том числе предпринятые в апреле прошлого года широкомасштабные военные действия, Армения совместно с Россией, со странами-сопредседателями продолжает предпринимать усилия, направленные на стабилизацию ситуации, создание условий для продвижения переговорного процесса с целью исключительно мирного урегулирования конфликта.

В Совместном заявлении, принятом по итогам официального визита президента Армении в Москву в марте с.г., президенты Серж Саргсян и Владимир Путин, отметив значимость 25-летия установления дипломатических отношений, выразили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению союзнических отношений, что отвечает коренным интересам и устремлениям Армении и России.