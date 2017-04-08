Трамп выкопал “топор войны”?

Ситуация в Сирии может поставить США и Россию на грань прямого конфликта

Впервые с начала сирийской войны американцы нанесли удары по позициям армии президента Асада.

Ранним утром 7 апреля 59 ракет «Томагавк» были выпущены с американских кораблей в Средиземном море и поразили авиабазу сирийских правительственных сил в провинции Хомс.

На базе, по данным Пентагона, находились и российские военные. Погибли по меньшей мере 10 человек, семеро пострадали, авиабаза разрушена (впрочем, российское Минобороны заявляет, что разрушения не столь глобальны). После этого президент Дональд Трамп заявил, что ракетный удар «отвечает жизненно важным национальным интересам США». По его словам, Башар Асад нарушил Конвенцию о запрещении химического оружия. И удар был необходим для того, чтобы предотвратить распространение химического оружия, тем более что «не может быть никаких споров о том, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие». К этому Трамп добавил, что «годы предыдущих попыток изменить поведение Асада потерпели крах». Напомним, ранее Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ при воздушной атаке на Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек, включая детей. Сирийские власти отвергают эти обвинения.

Всё это вызвало резко негативную реакцию Москвы. Президент Владимир Путин расценил происшедшее как агрессию против суверенного государства «под надуманным предлогом». По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, «сирийская армия не располагает запасами химического оружия, факт его уничтожения зафиксирован и подтвержден специализированным подразделением ООН». Также Путин видит в ударах по Сирии способ отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке. Москва заявила, что приостанавливает действия Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США. Последнее обстоятельство вызвало в мире нескрываемую тревогу. Как пишет немецкая Deutsche Wirtschafts Nachrichten, «Россия и США стоят на пороге начала войны». По мнению немецких аналитиков, Трамп потерпел полное фиаско в проведении реформы здравоохранения и в налоговой реформе. Свой рейтинг он может поднять только военной операцией в Сирии, а это чревато ростом противостояния с Москвой. Между тем в настоящее время Трамп активно проводит встречи с главами Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Израиля, обсуждая тему создания военного альянса против Ирана, который уже резко осудил американские ракетные удары.

Англия, Франция, Турция и другие страны проамериканской антитеррористической коалиции выразили одобрение действиям Вашингтона. И на этом фоне, пишет немецкое издание, «высока вероятность того, что силы, поддерживающие сирийские повстанческие группировки, предпримут попытки вынудить Трампа к военному вторжению».

Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке начинает развиваться по самому негативному сценарию. А это может в свою очередь отразиться и на обстановке в нашем регионе. В частности, велика вероятность возникновения противоречий между странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также – роста давления Вашингтона на Иран. Подобные перспективы нельзя назвать выгодными для Армении, поскольку именно наша страна окажется на передней линии противостояния между крупными участниками сирийского конфликта.



