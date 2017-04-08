Парламентские выборы

В парламенте впервые будут представлены национальные меньшинства

Три представителя 4-х самых больших общин национальных меньшинств Армении (курдов, ассирийцев, езидов) войдут в состав нового Национального собрания по спискам правящей Республиканской партии Армении, сообщил журналистам председатель организационной комиссии партии Рубен Тадевосян. Представитель еще одной общины нацменьшинств (русской) окажется в новом парламенте по списку блока «Царукян».

Отметим, что по данным переписи населения 2011 года, крупнейшей национальной общиной в Армении является езидская община – 35000 человек, затем идет русская община – 11000 человек, затем ассирийская община – 3000 человек, и курдская община – 2000 человек.

В состав парламента войдут включенные во вторую часть общегосударственного списка РПА: Рустам Махмудян (езид), Князь Гасанов (курд), Арсен Михайлов (ассириец). Рустам Махмудян – доцент ЕГУ, Арсен Михайлов – председатель Ассирийской ассоциации «Атур», заместитель руководителя общины Арзни. От блока «Царукян» же в парламент прошла Татьяна Микаелян (русская), которая работает в филиале банка «Инекобанк» в Гюмри.

Председатель ассирийского союза Армении «Атур» Арсен Михайлов поблагодарил около 3000 официально проживающих в Армении ассирийцев на их родном языке за то, что они избрали его своим депутатом, сообщает радио «Азатутюн». По его словам, для ассирийцев Армении и мира это историческое событие.

«Я должен сказать, что представители нашей общины из многих европейских стран приехали сюда, вместе с нами проводили агитацию, для них было очень важно, чтобы у нас был депутат в Национальном собрании», - сказал он.

«У нас есть проблемы и, конечно, в Национальном собрании решить эти проблемы нам будет легче, то, что касается наших программ, культурно-образовательных, социальных. У нас нет политических вопросов, в основном это культурно-образовательные вопросы», - отметил Арсен Михайлов.

Кандидат в депутаты от езидской общины Рустам Махмудян, который является специалистом по конституционному праву, руководит управлением правового анализа судебного департамента и преподает в Государственном университете, считает, что это историческое событие для езидов Армении.

«В нашей езидской общине это рассматривают уже как историческое, поворотное событие, потому что за период независимой Республики Армения это первый случай, когда представитель езидской общины будет представлен в парламенте», - в беседе с радио «Азатутюн» отметил кандидат в депутаты.

Одной из первых инициатив Рустама Махмудяна в парламенте станет вопрос признания геноцида езидов на севере Ирака. Во время предвыборных встреч он зафиксировал, что именно этот вопрос больше всего волновал езидов Армении. Махмудян отметил, что баллотировался по списку РПА для того, чтобы иметь реальную возможность решать вопросы: «В противном случае больше половины наших вопросов не были бы решены по причине малочисленности какой-либо другой политической силы. Кроме того, скажу, что почти во всех странах мира национальные меньшинства, в том числе и армяне диаспоры, всегда стоят рядом с правящей политической силой, потому что хотят решить волнующие их общину проблемы», - отметил он.

Блок АНК-НПА требует признать результаты голосования недействительными

Блок “Армянский национальный конгресс (АНК) – Народная партия Армении (НПА)” распространил вчера заявление, сообщив, что в установленные законом сроки обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РА с требованием признать результаты голосования на состоявшихся 2 апреля выборах в Национальное собрание РА недействительными.

«Выборы в Национальное cобрание Армении 2 апреля 2017 года прошли с применением организованных властями массовых и скоординированных правонарушений», – указывает блок в своем заявлении. Среди перечисленных блоком АНК-НПА правонарушений, в частности, «назначение даты выборов с нарушением Конституции», «массовая раздача избирательных взяток», «бездействие правоохранительных органов», «повсеместное нарушение тайны голосования», «многочисленные случаи повторного голосования», «случаи насилия и запугивания в отношении журналистов, доверенных лиц и наблюдателей».

«Блок АНК–НПА решил опротестовать законность результатов голосования, уполномочить представителя общественной организации „Гражданин наблюдатель” Тиграна Егоряна представить жалобу блока в ЦИК РА и в Конституционный суд – с требованием признать итоги голосования 2 апреля с.г. недействительными», – подчеркивается в заявлении.

«Левон Тер-Петросян

своим интервью сделал все, чтобы блок АНК

не одолел минимального порога»

В экспертных кругах результаты голосования на парламентских выборах в Армении были предсказуемыми, заявил вчера на пресс-конференции политолог Сергей Минасян.

«Лично для меня были несколько неожиданными результаты партии “Армянское возрождение”. Предполагалось, что исходя из административных рычагов и некоторых других рычагов, партия Артура Багдасаряна сможет пройти минимальный избирательный порог. Все остальные результаты голосования были предсказуемыми», – отметил он.

По словам политолога, довольно хороший результат показал блок «Выход», в особенности в столице. По поводу результатов АРФ Дашнакцутюн (АРФД) Сергей Минасян считает, что определенную роль сыграло последнее интервью экс-президента РА Левона Тер-Петросяна, которое повысило на 1 или 2% численность электората “дашнакцаканов”.

«Что же касается блока “Армянский национальный конгресс – Народная партия Армении (АНК-НПА)”, то здесь произошел обратный эффект, – они показали достаточно низкий результат. Считаю, если бы АНК участвовал на выборах без коалиции с НПА, просто включив в свои списки Степана Демирчяна, то, возможно, они смогли бы преодолеть минимальный порог. Во всяком случае создалось такое впечатление, что Левон Тер-Петросян в своем последнем интервью сделал всё, чтобы блок не одолел минимальный порог», – считает политолог.

Комментируя результаты правящей Республиканской партии Армении, политолог сказал, что в данном случае на победу оказали влияние сразу несколько факторов: «Фактор премьер-министра Карена Карапетяна, участие Вигена Саркисяна в агиткампании РПА также сыграло важную ролью. А в технологическом смысле немаловажную роль сыграла конкурентная борьба кандидатов по рейтинговому списку».

Политолог считает возможным, что в ближайшие несколько дней АРФД сформирует коалицию с РПА. «Этому есть политическое объяснение: АРФД играет серьезную роль в диаспоре, в идеологическом смысле имеет серьезную позицию по карабахскому вопросу. А РПА, одержав убедительную победу, пожелает иметь еще более широкую политическую платформу», – подчеркнул Сергей Минасян.

Эксперт добавил, что основная часть

оппозиционных сил тем самым станет внепарламентской и в этом плане стоит ожидать, что гражданская активность в стране возрастет. «Оппозиционные силы не вошли в парламент нового созыва, и они попробуют активироваться в общественно-политическом поле», – резюмировал С.Минасян.

«Блок «Выход» – соломинка, за которую ухватились все утопающие»

Итоги парламентских выборов показали, что часть консервативных избирателей была против перемен, треть этого контингента проголосовала за правящую Республиканскую партию Армении (РПА), некоторые это сделали, чтобы не потерять работу, остальные – по другим причинам, заявил вчера на пресс-конференции социолог Агарон Адибекян.

«Судя по скромному результату блока «Царукян», очевидно, что электорат партии «Процветающая Армения» заметно сократился. По всей видимости, избиратели не поверили инвестициям в размере 15 млрд долларов, которые пообещал привлечь лидер данной политической силы Гагик Царукян. Половина ожиданий народа связана с социальными программами, к примеру, повышение пенсий, бесплатное вузовское образование, бесплатное лечение, создание новых рабочих мест. Что же касается предвыборной программы партии “Армянское возрождение”, то в неё никто не поверил. Данная политическая сила попросту проиграла», – подчеркнул социолог.

По словам А.Адибекяна, Гагик Царукян набрал бы больше голосов, если бы прежде чем бросать подобные слова и обещания на ветер, основал бы несколько фабрик, которые бы подняли его авторитет у электората.

«Участие партии “Процветающая Армения” придало остроты предвыборной гонке. А вот лозунгом партии АРФ Дашнакцутюн стало “Честная Армения”. Многие избиратели не понимают, в чем суть этого выражения. Однако, несмотря ни на что, очевидно, данная политическая сила имеет очень четкие организаторские ресурсы», – отметил он. Комментируя результаты блока «Выход», социолог назвал данную политическую силу «соломинкой», за которую ухватились все «утопающие».

Напомним, согласно данным ЦИК РА, Республиканская партия Армении набрала 49,15% голосов, блок «Царукян» – 27,37%, блок «Выход» – 7,78%, АРФ Дашнакцутюн – 6,58%, партия «Армянское возрождение» – 3,72%, блок «Оганян – Раффи - Осканян» – 2,07%, партия «Свободные демократы» – 0,94%, блок АНК-НПА – 1,65%, Компартия Армении – 0,75%.