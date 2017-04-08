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В Номере // ПОЛИТИКА // Правительство

Правительство

Через три недели на улицах не будет ни соринки?

Вопрос мусороуборки был поднят премьер-министром Кареном Карапетяном на очередном правительственном заседании.

Заняться проверкой процесса наведения чистоты как в столице, так и в регионах глава кабмина поручил в трехнедельный срок. Поручение должны исполнить руководители органов местного самоуправления. Надо полагать, им удастся не только разобраться в причинах тотального замусоривания республики, но и ликвидировать его максимально хорошо и оперативно. В противном случае туристы, в том числе и из России – по прогнозам, на майские праздники их приедет заметно больше, нежели годом ранее – будут неприятно удивлены. И едва ли сложившееся впечатление подвигнет кого-либо отдохнуть у нас в очередной раз. О местном же населении и его ощущениях и говорить не приходится. Уж сколько раз говорилось о переполненных баках и ветром разносимых целлофановых пакетах – а ситуация по-прежнему та же. Без изменений и положение дел на столичной мусоросвалке – дымит, нещадно отравляя жителей административного округа Нубарашен.

 

Потратим средства не абы-кабы, а на капзатраты

Если в бюджете Армении будут появляться новые средства, то Минфин станет направлять их на капитальные затраты, заявил министр финансов Вардан Арамян.

Дело в том, что экономический рост в 3,2%, намеченный на 2017 год, правительство не устраивает. «В среднесрочной перспективе мы хотим большего», - заявил министр, добавив, что в принципе, можно в этом году взять и кредиты в размере порядка $98 млн. Однако, по словам главы финансового ведомства, эти средства отразятся на госдолге и дефиците: «Посему с новыми займами нужно быть осторожными». Откуда же тогда изыскать средства, чтобы обеспечить рост вышеуказанных процентов? Очевидно, что следует засучить рукава Комитету госдоходов. Арамян напомнил, что в первом квартале нынешнего года налоговики уже проявили себя, набрав налогов на 10,5% больше, чем за тот же период прошлого года. А первичный годовой план в 1 трлн 135 млрд драмов (около $2,33 млрд) перевыполнен на 11,5 млрд. «И если мы сможем сохранить такой темп сборов, то сможем перевыполнить план на 50 млрд, направив их на капитальные затраты», - порадовал министр финансов.

 

Град намерены «обложить» сетями

В отечественном сельском хозяйстве должны шире использоваться противоградовые сети, заявил премьер-министр Карен Карапетян.

По его поручению в двухнедельный срок аппарату кабмина должны быть представлены предложения о повышении эффективности противоградовых установок и обсуждены альтернативные варианты защиты урожая от «твердых осадков». Прежде всего речь идет о «сетях». «Здесь необходимо реализовать пробную программу, и по её результатам показать инвесторам - рентабельно ли производить сети на месте или нет, - отметил глава кабмина. – Покрываем наиболее рисковые зоны республики, фиксируем тот вариант противоградовых сетей, который, согласно «пилоту», наиболее оптимальный. А заодно учитываем и нашу сегодняшнюю техническую оснащенность. Насколько я понимаю, она и при нынешних обстоятельствах в случае более мудрого управления может содержать гораздо меньшие риски…»

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